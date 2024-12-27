¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍûÃéÀ®¡¢ºÆº§¤òÈ¯É½¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍûÃéÀ®¡Ê39¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍûÃéÀ®¤Î¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¡ª
¡¡Íû¤Ï¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿µ¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀº¿Ê¤ò¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡Íû¤Ï1985Ç¯12·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹¤Ï182¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å¤Ï73¥¥í¡£FCÅìµþU-18¤«¤éFCÅìµþ¤ËÆþÃÄ¡£Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óFC¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢2023Ç¯9·î¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢20Ç¯1·î¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÈõ¾ìÁáµª¡Ê¤È¤è¤Ð¡¦¤µ¤¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£23Ç¯¡¢Èõ¾ì¤¬½÷À·î´©»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍûÃéÀ®¤Î¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¡ª
¡¡Íû¤Ï¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿µ¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀº¿Ê¤ò¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£