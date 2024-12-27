¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û²Ö±à2ÅÙÌÜ½Ð¾ì¡¦¹âÀî³Ø±à¡¡¸Å¹ë¡¦½©ÅÄ¹©¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ì¤·¤á¤ë
¡¡¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ1²óÀï¡¡¹âÀî³Ø±à29¡½35½©ÅÄ¹©¡Ê2024Ç¯12·î27Æü¡¡²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡2Âç²ñÏ¢Â³2ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Î¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤¬5Âç²ñÏ¢Â³72²óÌÜ½Ð¾ì¤Ç¡¢15ÅÙ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë½©ÅÄ¹©¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢FW¡¢BK¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¸³«¥é¥°¥Ó¡¼¤òÈ¯´ø¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç½©ÅÄ¹©¤ò¶ì¤·¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾¡¢É÷²¼¤Î¹âÀî³Ø±à¤Ï½©ÅÄ¹©¤Ë3Ï¢Â³¥È¥é¥¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»ß¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦SOÎÓ¹áô¥¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°È¾15Ê¬¤ËÆÀ°Õ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥×¥ì¡¼¤ÇCTBÂçÅèØ¹³Ú¤¬Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢È¿·â³«»Ï¡£Á°È¾28Ê¬¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤ÎÏ¢Â³¥È¥é¥¤¤Ç17¡½28¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¸Æó´ÆÆÄ¤Î¡ÖµîÇ¯¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤Î¥²¥¤ËÊ³¤¤Î©¤Ã¤¿¹âÀî³Ø±à¤Ï¸åÈ¾8Ê¬¤ÎCTBÂçÅè¤Î¥È¥é¥¤¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¸åÈ¾13Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥à°ì¤Î½ÓÂ¡¦WTB»³²¼¿ÎÂç¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±¤ÆÆÈÁö¥È¥é¥¤¡£28¡½29¤È°ì»þ¤ÏµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¸åÈ¾17Ê¬¤Ë½©ÅÄ¹©¡¦WTBÀîÀ¥Íº²ð¤ËÃæ±ûÆÍÇË¤ÎºÆµÕÅ¾¥È¥é¥¤¤òµö¤·¡¢¸Å¹ë·âÇË¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤Î²Ö±à¤Ç¸«¤»¤¿Âç·òÆ®¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤âÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£NO¡¦8º´Æ£È¥¡¢SH¿ûÃ«ÍÛÅÍ¤é1Ç¯À¸¤â²Ö±à¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¡£Á±Àï¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£