初のオンライン開催！食欲コントロールダイエット協会『パーソナルダイエットサポーター養成講座』

食欲コントロールダイエット協会『パーソナルダイエットサポーター養成講座』

食欲コントロールダイエット協会は、ダイエットで苦しむ人を世の中からゼロにするための資格講座『パーソナルダイエットサポーター養成講座』を実施しており、2025年1月11日(土)に初のオンライン開催が決定しました。

受講者の受付を同日より随時スタートします。

■『パーソナルダイエットサポーター養成講座』について

ダイエットに関する知識を学びたい人やダイエットの経験を世の中のために役立てたい人を対象に、ダイエットで苦しむ人を世の中からゼロにするためのノウハウを共有し、一緒に活動する仲間を増やす資格講座をオンラインにて初開催します。

この講座を受講すると、パーソナルダイエットサポーターの資格を取得出来ます。

パーソナルダイエットサポーターの資格 イメージ

■養成講座の概要

タイトル:パーソナルダイエットサポーター養成講座

開催日時:2025年1月11日(土)

受付開始:2025年1月11日(土)〜

会場 :オンライン

参加費 :98,000円(税込)

参加条件:特になし

主催 :一般社団法人食欲コントロールダイエット協会

<お申込み方法>

公式サイトから申込みできます。

URL: https://shokuyoku-diet.com/10hour-kouza/

<プログラム>

第一章 同協会が目指す世の中 60分

第二章 ダイエットの基礎の基礎 60分

第三章 栄養学の基本 120分

第四章 痩せない原因を特定する方法 60分

第五章 食欲コントロールダイエット概要 70分

第六章 食欲コントロールを乱す原因と対策 90分

第七章 食事を整える 60分

第八章 睡眠を整える 25分

第九章 ストレスをコントロールする 30分

第十章 代謝を改善する 45分

第十一章 思考を整える 30分

試験 4択×50問

過去開催時の様子1

過去開催時の様子2

過去開催時の様子3

■講師プロフィール

名前 :富永 康太

生年月日:1987年5月11日

経歴 :2009年に理学療法士免許を取得。

7年間病院で勤務後、独立してダイエット事業を開始。

2019年に一般社団法人食欲コントロールダイエット協会を設立。

痩せるダイエットではなく、ダイエットを卒業するための考え方や方法をSNSや講座を通して啓蒙している。

SNS総フォロワーは30万人超え。

本も2冊出版している。

富永 康太

