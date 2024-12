児童養護施設の子どもたちの魅力と理解を広げる！ON AIR もっち〜ラジオ

「ON AIR もっち〜ラジオ」が、2024年12月31日で終了します。

実際の現場職員や児童養護施設で暮らしていた児童が出演することでリアルな声を発信しつつ、「お笑い芸人のはなわさん」と「女優の岩崎ひろみさん」がMCに入ることで、誰もが聞きやすい番組としてリスナーに届けてきました。

この番組を通じて、児童養護施設で暮らす子どもたちへの支援活動や彼らの現状について、多くのリスナーの皆様に知っていただく機会を持つことができました。

児童養護施設や子どもたちの理解を広げるために尽力してくださった「お笑い芸人のはなわさん」と「女優の岩崎ひろみさん」には、感謝の意を込めて「感謝状」を贈呈されました。

【児童養護施設とは】

児童養護施設(全国610ヶ所)とは、保護者のいない子どもや、保護者の元で適切な養育を受けられない子どもたちが安心して生活できるように支援する施設。

日本国内では児童虐待など様々な家庭環境や事情を抱えた約23,000人の子どもたちが、児童養護施設で生活し、健全な成長と自立を目指しています。

施設では、専門のスタッフが子どもたちの生活全般をサポートし、教育や心身の健康、社会性の育成に力を注いでいます。

子どもたちはここで、家庭的な環境の中で生活を送りながら、自立に向けた準備を進めていきます。

また、彼らが将来社会に出てからも力強く生きていけるように、社会的なスキルや自己肯定感の育成にも重点を置いています。

ただ、施設退所後は支援が極端に少なくなり、困難を抱えている若者が多いという現状があります。

