公開から3日間で興行収入3億円を達成し、25万人以上を動員する週末興行収入で洋画 NO.1 の大ヒットスタートを記録した、2024年12月20日より公開中のディズニー最新作『ライオン・キング:ムファサ』

今回、『ライオン・キング:ムファサ』の監督バリー・ジェンキンス氏とディズニー・エクスペリエンスのキーマンに、ディズニー最大級のフランチャイズ作品「ライオン・キング」30年のレガシーについて語っていただきました。

ディズニー実写映画『ライオン・キング:ムファサ』コラム

ウォルト・ディズニー・スタジオによる映画『ライオン・キング』が30年前に劇場公開されて以来、「ライオン・キング」は映画、ライブシアター、ストリーミング、パーク体験など、あらゆる分野で史上最も成功したフランチャイズのひとつとなりました。

2024年12月20日より大ヒット公開中の最新作『ライオン・キング:ムファサ』は、公開から3日間で興行収入3億円を達成し、25万人以上を動員する週末興行収入で洋画 NO.1の大ヒットスタートを記録。

1994年の名作から大ヒット公開中の、2024年最新作『ライオン・キング:ムファサ』まで、そして今後予定されているさらなる没入体験など、あらゆるタッチポイントで世界中の「ライオン・キング」ファンの心を魅了し続けます。

『ライオン・キング:ムファサ』の監督であるアカデミー賞受賞者のバリー・ジェンキンス氏は、

『ライオン・キング』ほど言語や文化を超えて人々に浸透している作品はありません。

『ライオン・キング』が文化や言語の壁を越えた作品にしているのは、人間の本質を描くその誠実なアプローチにあると思います。

と述べています。

最新映画『ライオン・キング:ムファサ』は、2019年の『ライオン・キング』で先行導入された見事なデジタル技術を活用することに成功。

2019 年の『ライオン・キング』は世界興行収入16億ドルを超え、史上最も成功した映画のひとつとなっています。

ウォルト・ディズニー・アーカイブスのディレクター、レベッカ・クライン氏は『ライオン・キング』のフランチャイズについて次のように語りました。

これほど意義深く、30年経った今でも世界中に影響を与え続けるものを作り出すことは、ディズニーにしかできないことです。

1994年に公開されたアニメーション映画『ライオン・キング』は興行的に大ヒットし、アカデミー賞を2部門受賞するなど成功を収めただけでなく、1997年にブロードウェイで大ヒットし、ミュージカル賞を含むトニー賞を6部門受賞した革新的なディズニーミュージカル『ライオン・キング』の基礎を築きました。

ブロードウェイでは 27 年目を迎え、世界で 1 億1200 万人以上の観客を動員しています。

ディズニー・シアトリカル・プロダクションズのチーフ・クリエイティブ・オフィサーであるトーマス・シューマッハ氏は、

『ライオン・キング』は、おそらく世界中で上演されたミュージカルの中で最も成功した作品でしょう。

29の異なるプロダクション、24カ国、南極大陸を除くすべての大陸で上演されました。

とコメントされています。

ステージやショーだけでなく、世界最大のアニマルパークであるディズニー・アニマルキングダムではキャラクターがパレードやショーに登場する『ライオン・キング・フェスティバル』を開催。

さらに、ディズニーランド・パリでは史上初めてアニメーション映画『ライオン・キング』(1994年)にインスパイアされたアトラクションが登場予定など、世界中でディズニーならではの圧倒的な体験が展開されています。

ウォルト・ディズニー・イマジニアリングのフランチャイズ・プランニング・エグゼクティブであるエミリー・カプラン氏は、

ディズニーは、フランチャイズをまったく新しいレベルにまで引き上げています。

それがディズニーらしさであり、私たちディズニーの存在を際立たせるものだと思います。

と述べています。

『ライオン・キング:ムファサ』の監督バリー・ジェンキンス氏らが、ディズニー最大級のフランチャイズ作品「ライオン・キング」30年のレガシーについて解説。

ディズニー実写映画『ライオン・キング:ムファサ』は、全国の劇場にて公開中です。

