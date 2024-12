17回MOE絵本屋さん大賞の新人賞4位に入選・受賞！『えっびっ このこ だいっきらい』伊豆見香苗著

ソニー・クリエイティブプロダクツがエージェント業務を行うクリエイター『伊豆見香苗』が第17回MOE絵本屋さん大賞の新人賞4位に入選・受賞しました。

『えっびっ このこ だいっきらい』伊豆見香苗著

ソニー・クリエイティブプロダクツがエージェント業務を行うクリエイター『伊豆見香苗』が第17回MOE絵本屋さん大賞の新人賞4位に入選・受賞。

対象となる作品は同氏が手掛けた絵本『えっびっ このこ だいっきらい』( https://303books.jp/ebi/ 発刊:303BOOKS株式会社)で、2024年9月13日(金)に全国の書店で発売し、関連グッズも人気発売中です。

■MOE絵本屋さん大賞とは

月刊MOE(発行:株式会社白泉社)が全国の絵本専門店・書店の児童書売り場担当者3,000人にアンケートを実施し、最も支持された絵本30冊を決定する年間絵本ランキング。

第17回MOE絵本屋さん大賞2024の受賞作は12月27日(金)発売の「MOE」2025年2月号誌上で発表されています。

■人気の背景

題材となるキャラクターは、LINEスタンプのダウンロードランキングで1位を獲得した「えっびっ」で、本作が初の登場となるその家族や、主人公を彩る奇想天外なキャラクター達が次々に登場します。

同作は初めてきょうだいを迎えた上の子「えっびっ」が葛藤する物語で、嫉妬や不安や困惑など、新しい感情に振り回され戸惑いながらも、心がちょっとずつ成長していく様子を面白おかしく描いています。

「喜怒哀楽」にとどまらないリアルな子どもたちの感情への共感と、作者が描く奇抜なフィクションの展開が上手く融合されており、読者を奇想天外なファンタジーの世界へお連れする作品です。

えっびっ このこ だいっきらい(2)

えっびっ このこ だいっきらい(3)

■絵本関連のグッズも人気

絵本で登場するキャラクター達のグッズもggMARTで発売中!

絵本関連グッズ

■著者描きおろしのLINEスタンプも展開

登場する愛くるしいキャラクター達がGIFになって激しく動き回ってます。

■伊豆見香苗 プロフィール

伊豆見香苗

本名:伊豆見 香苗(IZUMI KANAE)

略歴:沖縄出身。

美術大学在学中からアニメ、イラスト、漫画など幅広く制作し「#GIFの伊豆見」でSNS(X:@izmizum)に投稿している。

激しく動く『えっびっ』は自身の代表作で、LINEスタンプがDL数で堂々のランクイン。

YOASOBIの楽曲『ハルカ』のミュージックビデオ制作、テレビ東京「シナぷしゅ」のアニメ制作、累計35万部を突破した『天才!!ヒマつぶしドリル』シリーズのイラスト制作等、幅広く活動中。

(C) KANAE IZUMI

