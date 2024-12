プレミアム×コンパクトな次世代オーブンレンジ ！Re・De「リデレンジ」

「Re・De(リデ)」は、応援購入サービス「Makuake」で500万の目標金額を1週間で達成したオーブンレンジ「Re・De Range(リデレンジ)」を、2024年12月28日(土)より二子玉川ライズS.C.テラスマーケット 二子玉川 蔦屋家電1階の『蔦屋家電+』にて、2025年1月4日(土)より体験型ストア『b8ta Tokyo - Shibuya』と『b8ta Tokyo - Yurakucho』にて、順次展示。

Re・De「リデレンジ」

「Re・De(リデ)」は、応援購入サービス「Makuake」で500万の目標金額を1週間で達成したオーブンレンジ「Re・De Range(リデレンジ)」を、2024年12月28日(土)より二子玉川ライズS.C.テラスマーケット 二子玉川 蔦屋家電1階の『蔦屋家電+』にて、2025年1月4日(土)より体験型ストア『b8ta Tokyo - Shibuya』と『b8ta Tokyo - Yurakucho』にて、順次展示します。

「Re・De Range」は、ミニマルな美しさとプロフェッショナルな調理性能を兼ね備え、日常に驚きと革新を提供します。

この展示では、製品の魅力を存分に体感できるほか、専属のキュレーターが機能や使い方をわかりやすく案内します。

■展示時期について

以下日程より開始します。

・2024年12月28日(土)〜:二子玉川 蔦屋家電+(東京都世田谷区)

・2025年1月4日(土)〜:b8ta Tokyo - Shibuya、b8ta Tokyo - Yurakucho

■蔦屋家電+(つたやかでんぷらす)とは

世界中のユニークなプロダクトやサービスを発見・体験できる次世代型ショールームです。

最新テクノロジーを駆使した家電製品をはじめ、優れた技術を生かして開発された日用品、食品などのほか、さらには住まいづくりに関わることまで、最新プロダクトやサービスにも直に触れ、感じることができます。

また、創り手のプロフィールや製品に込められた思い、デザインのコンセプトなど、普段触れることが難しいリアルな情報を、蔦屋家電+のキュレーターが独自の目線で編集し紹介します。

蔦屋家電+ロゴ

蔦屋家電+ 店舗写真

<所在地>

蔦屋家電+

東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズS.C. テラスマーケット 二子玉川 蔦屋家電 1階

営業時間:10:00〜20:00

<公式ホームページ>

https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/

■b8ta(べーた)とは

2015年に体験型ストアを米サンフランシスコ近郊のパロアルトでオープン。

Retail as a Serviceのパイオニアとして約5年間新しいソリューションを先導。

ミッションとして「リテールを通じて人々に“新たな発見”をもたらす(Retail Designed for Discovery.)」を掲げています。

実店舗への出品をまるでオンライン広告を掲載するのと同じくらい手軽なものにし、消費者に世界中のイノベーティブな製品を発見、体験、購入できる場を提供します。

b8ta Tokyo - Shibuya 外観

b8ta Tokyo - Yurakucho 内観

<所在地>

[b8ta Tokyo - Shibuya]

東京都渋谷区渋谷1丁目14番11号 小林ビル1階

営業時間:11:00〜19:30

[b8ta Tokyo - Yurakucho]

東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル1階

営業時間:11:00〜19:30

<b8ta 公式ホームページ>

https://b8ta.jp/

■Re・De Rangeについて

「キッチンを進化させる、完璧な1台」

Re・De Rangeは、料理の真髄にフォーカスした設計で、おいしさと心地よさを同時に実現した、プレミアムコンパクトなオーブンレンジです。

ビルトインオーブンレンジのようなシームレスな佇まいと、直感的な使い心地をきわめたデザインが、置くだけで、キッチン空間を美しく進化させます。

複雑な料理ごとのモードを大胆に削ぎ落とし、赤外線センシングにより最適温度へ導く、まさに研ぎ澄まされた「レンジ」機能と、250度まで上がる、高火力で本格的な「オーブン」「グリル」機能を搭載。

自由なコントロールや、毎日の料理を心地よく楽しむ機能を大切にしながら、 満足感の高い使い心地を重視しました。

思わず触れたくなる美しさで、毎日、もっと使いたくなる。

Re・De Rangeが、あなたのキッチンを進化させます。

<製品の特徴>

1) デザイン性と実用性を両立:プレミアムな質感とコンパクトな設計で、どんなキッチンにもフィット。

日本の住空間に最適化されたサイズ感です。

2) シンプルで多彩な操作性:2つのダイヤルを回すだけで、1860通りの調理設定が可能。

簡単な操作で高度な調理を実現します。

3) ハイパフォーマンスヒーター:高性能ヒーターが、プロレベルの焼き加減と調理効率を実現。

料理の可能性を広げます。

4) キッチンを引き立てるデザイン:耐久性と高級感を兼ね備えたガラス仕上げとシンプルなフォルムが特徴の洗練されたデザイン。

機能美と見た目の美しさを両立し、キッチンにスタイリッシュな存在感をプラスします。

<Re・De Range Makuakeプロジェクトページ>

https://www.makuake.com/project/rede_range/

■一般販売について

一般販売予定価格:59,400円(税込)

一般販売予定時期:2025年2月頃

