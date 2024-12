STARTO ENTERTAINMENTに所属するアーティストたちの大みそかスケジュールが続々と発表されている。今年もYouTubeや会員サイトでの年越し生配信や、ライブ、テレビ出演などファンにとっては今年を締めくくる最後の日に。発表され次第、随時更新していく。■Snow ManSnow Manは、YouTube生配信『Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日!2024 - 2025〜』を実施。昨年2023年の大みそかに実施された生配信では、同時接続数は最大133万超えで当時の日本記録を更新、日本歴代1位を記録した。今年も2部構成でSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにて行われる。

▼スケジュール『Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日!2024 - 2025〜』1部:午後8:302部:午後11:30■SixTONES当日、千葉・幕張メッセで開催される『COUNTDOWN JAPAN 24/25』初参戦が決定しているSixTONES。午後4時50分頃のステージに出演する。その後、午後7時30分からFC会員サイトで生配信「プレゼント交換も6人でだよな」、午後11時30頃からYouTube生配信を実施。毎年恒例の「リーダー決めじゃんけん」の行方にも注目が集まる。▼スケジュール午後4:50 『COUNTDOWN JAPAN 24/25』出演午後7:30 FC会員限定生配信『プレゼント交換も6人でだよな』午後11:30頃 YouTube生配信■なにわ男子なにわ男子は公式YouTube「なにわ男子と年跨ぎ2024→2025 大晦日も全力アイドル界隈!Alphaの輝きに吸い込まれあなたも100%なにわにコイスル◆ありがとうを心から伝えたい生配信」(※◆はハート)と今年発表した楽曲をふんだんに盛り込んだタイトルでインパクトを残す。午後10時15分頃から「LIVEパート」、午後11時45分頃から「年越しカウントダウンパート」の2部構成で届ける。▼スケジュール午後10:15頃〜 LIVEパート午後11:45頃〜 年越しカウントダウンパート■Hey! Say! JUMPHey! Say! JUMPは東京ドームで「Hey! Say! JUMP Special Live〜JUMParty 2024-2025〜」を開催。こちらも生配信が予定されている。視聴チケットは来年1月13日午後10時30分まで。ファミリークラブ会員は1500円(税込)、一般2000円(税込)となる。■Aぇ! groupAぇ! groupは、初のカウントダウン生配信を公式YouTubeで実施。生配信では、デビューイヤーの振り返りや2025年に向けての抱負、そして1stアルバム『D.N.A』リード曲「Hello」の初パフォーマンスも予定している。■WEST.WEST.は公式YouTube「WESTube年越し生配信2024→2025 デビュー10周年ありがとう&大晦日に登録者数100万人到達できるのかSP」を実施。すでにクリスマスに100万人を突破、というWEST.らしいオモシロハプニングも発生中。今後、変更がなされるかにも期待したい。■King & PrinceKing & PrinceはFC会員限定(無料)で年越し生配信。午後7時から「King & Princeととしのせ」、午後11時30分から「King & Princeととしこし」の2部構成。アーカイブ視聴も予定されている。■スケジュール午後7:00 King & Princeととしのせ午後11:30 King & Princeととしこしこのほか、KinKi Kidsは京セラドーム大阪で『KinKi Kids Concert 2024-2025 DOMOTO』を午後6時より開催。また、堂本光一の誕生日でもある翌1月1日にも同所にて公演が予定されている。さらに当日午後11時45分まで放送される日本テレビ系『史上最大32名×超高額自腹!!ピタリでたら1000万円 大晦日もゴチになります!SP』に増田貴久が出演するNEWSは、FCサイトで午後11時45分頃より動画配信する。また12月31日から2025年1月1日にわたって放送されるTBS毎年恒例『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025』(深11:45〜翌前5:00)にはKis-My-Ft2、A.B.C-Z、Travis Japan、中島健人が出演。年越しを華やかに飾る歌唱曲にも注目が集まる。