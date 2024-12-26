岸和田市と株式会社Mellowが連携協定を締結
岸和田市は、株式会社Mellowとの間にキッチンカー事業を通じて地方創生に連携して取り組む、「行政内再分配キッチンカー事業に関する連携協定」を令和６年12月25日(水)に締結した。
○協定名
「行政内再分配キッチンカー事業に関する連携協定」
○協定内容
(１)新たな公共空間の創出に関すること
(２)地域活力の創造に関すること
(３)その他、目的達成のために必要なこと
○経緯
株式会社ソーシャル・エックスが運営する官民共創マッチングプラットフォームサービス「逆プロポ」において、株式会社Mellowが募集する「公共空間から収益を生み出し、行政内で再分配する仕組みを作りたい」に岸和田市が応募し採択された。令和６年10月から11月まで２ヶ月間の実証期間を経て、協定締結に至る。
○事業内容
余剰公共空間の活用による循環型事業として、キッチンカーにて賑わいを創出するとともに、生み出した収益の一部を「パンダバンブープロジェクト」（パンダの食事として竹の枝葉を提供し、食べない部分をアップサイクルするプロジェクト）に再分配し、地域活力の創造に寄与するもの。
○今後の展開
令和７年１月より事業を本格実装し、岸和田市役所前にキッチンカーを設置する。
【出店カレンダー】https://external.shopstop.jp/markets/DRTVEV/schedule?start_date=2025-01-06
その後は随時、市内各地に展開する予定。
【問合せ】
岸和田市役所 総合政策部 企画課（公民戦略連携デスク担当）
住所：岸和田市岸城町７番１号
電話：072-423-9493（直通)
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