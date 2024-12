■ファンからは「完走お疲れ様でした」「幸せな時間をありがとう」「一生ついてく」の声

Number_iが、約30万人を動員した全国ライブツアー『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』のファイナル公演を、12月24日から26日の3日間にわたって、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催した。

Number_iの公式SNSでは「All 26 performances completed! Thank you for the 3 days in Saitama!」というコメントとともにオフショットが公開。

ツアーTシャツを着て白パンツを履いた(左から)岸優太、平野紫耀、神宮寺勇太がカメラに向かって笑顔でピースしているショットで、平野は左手をさいたまスーパーアリーナの公式キャラクター「たまーりん」の頭に置いている。

また3人はそれぞれ自身のInstagramを更新。

平野は「ファイナル迎えました! ありがとうございました スタッフの皆さんやダンサーの皆んなそしてiLYsやメンバーに支えてもらいながら怪我する事なく無事に終わりました! 来てくれたiLYsありがとう!!! 会えなかったiLYsにも会えるよう来年も頑張るよ!」と綴り、ライブの様子やダンサーとの集合ショットなど7枚の写真を公開した。

神宮寺は「LIVE TOUR 2024 No.I iLYsみんなのおかげで無事完走する事が出来ました 本当にありがとね 自分達の魅せたいことやりたい事を全て詰め込んだLIVEになりました! 終わった今とてもノスタルジックです笑 それくらい濃厚で楽しかったって事だね 今回見に来れなかった皆様も居ると思います 来年もまた全国ツアー出来るように頑張るので楽しみにしててね」と綴り、ライブの様子の写真を4枚公開した。

岸は「最高なツアーありがとございました!!! まじでまじでありがとございました!!!!」と綴り、ライブの様子やダンサーとの集合ショットなど6枚の写真を公開。さらにX(旧Twitter)でも「ツアー無事に終わりました!!!!!!! 各皆さんまじありがとございました!!!!!!!!! 会えなかった皆さんまた会いにいきます!!!!!!!!!」と綴っている。

ファンからは「完走お疲れ様でした」「幸せな時間をありがとう」「ますますNumber_iの虜です」「だいすきが止まらない」「世界一かっこいいグループ」「一生ついてく」など様々な反響が寄せられている。