Mrs. GREEN APPLE映画『The White Lounge in CINEMA』Blu-ray＆DVDを発売

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■2023年12月から2024年3月まで行なったライブツアーを映画化

Mrs. GREEN APPLEの映画『The White Lounge in CINEMA』のBlu-ray&DVDが12月27日に発売された。

4月の「ライラック」から8月の「familie」まで5ヵ月連続で新曲をリリース、Billboard JAPAN 2024年上半期チャートではトップ・アーティスト・チャート“Artist 100”1位を獲得したMrs. GREEN APPLE(以下、ミセス)。このたびリリースしたのは、2023年12月から2024年3月まで行なったライブツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』を映画化したBlu-ray&DVDだ。

作品には映画本編のほか、リハーサルからツアーファイナルまで密着したドキュメンタリーと撮り下ろしインタビューから構成される「Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”」、初日公開記念舞台挨拶と大ヒット御礼舞台挨拶の模様、特報映像、予告映像を特典映像として完全収録。初回限定BOXには、LPサイズ スクエアフォトブック(44P)、TV 型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)、楽曲からインスパイアされた、ミニショルダーバッグ inspired by “The White Lounge”、ハットキーホルダー inspired by “The White Lounge”、カップ & ソーサー inspired by “Coffee”、ピンズ & 宝石箱 inspired by “ニュー・マイ・ノーマル”などのグッズが付属する。

本格的な音楽劇としての表現方法を取り入れた本公演では全演奏曲をアレンジし直し、ライブのほかにあらたに撮影したシーンも加えられている。映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』として公開後の週末には興行収入1位を獲得、累計興行収入18.9億円(2024年12月12日時点)、累計動員数54万人を突破し、本年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となるヒットを記録。12月11日には韓国でも劇場公開され、舞台挨拶のチケット約900枚が販売開始1分で完売した。

リリース情報

2024.12.27 ON SALE

Blu-ray&DVD 『The White Lounge in CINEMA』

『The White Lounge in CINEMA』スペシャルサイト

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/twlincinema/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/