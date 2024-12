「実(巳)を結ぶ年」におすすめ！Mico宝飾店「巳」をモチーフにしたスネークリング

ジュエリーショップ「Mico宝飾店」は、2025年の干支「巳」をモチーフにしたスネークリングを2024年12月27日(金)より販売開始します。

Mico宝飾店「巳」をモチーフにしたスネークリング

ジュエリーショップ「Mico宝飾店」は、2025年の干支「巳」をモチーフにしたスネークリングを2024年12月27日(金)より販売開始。

気になるジュエリーはアトリエ店舗で実際にご覧いただくことも可能です。

新年を迎えるにふさわしい特別なギフトとして、素敵なジュエリーを多数用意しています。

■新年にふさわしいスネークリング

蛇はその独特な姿から、古来よりさまざまな象徴として人々に親しまれてきました。

とぐろを巻く姿は「終わりのない愛」を表し、また「金運」を運ぶ縁起の良い存在としても知られています。

さらに、脱皮を繰り返す蛇は「再生」や「不死」を意味し、幸運を呼び込むシンボルとして、多くのジュエリーデザインに取り入れられています。

19世紀には、ヴィクトリア女王がアルバート公からエンゲージリングとしてスネークリングを贈られ、女王自身も蛇モチーフを好んでいたことでも知られています。

当時のヨーロッパでは大きな人気を博し、現在でも蛇モチーフはアンティークジュエリーの世界で愛されています。

2025年は「巳年」であり、「実(巳)を結ぶ年」ともいわれています。

この特別な年に、縁起物やお守りとして身に着けていただけるスネークリングは、幸運を呼び込むアイテムとしておすすめです。

■新年限定ラッピング

2024年12月27日(金)〜2025年1月5日(日)に商品を注文いただいた方には、新年のおめでたいラッピングでジュエリーをお届けします。

新年限定ラッピング

■商品概要

【スネークリング パヴェ風リング】

つぶらな瞳には0.63ctの美しいダイヤモンドがぎっしりと埋め込まれており、エメラルドとルビーよりお選び頂けます。

しっかりした作りと程良いボリューム感で華やかなリングに仕上がっています。

スネークリング パヴェ風リング

【スネークリング 鱗リング】

繊細なテクスチャーで表現した鱗がアクセントになり、躍動感があるリング。

宝石を埋め込みつぶらな瞳を表現しています。

指にしっとりと馴染んで着け心地が良いです。

スネークリング 鱗リング

【スネークリング エキゾチック】

彫りで鱗を表現したエキゾチックなリング。

瞳には宝石が埋め込まれていて、真っ直ぐ前を見つめるキリリとした表情をしています。

宝石はエメラルドとダイヤモンド、地金もK18、K18PG、プラチナと3種類用意されました。

スネークリング エキゾチック

【サイズ直し料金】

納期は1週間ほど頂戴しています。

・サイズダウンのお直し代金

3,300円(税込)

・0.5号〜3号アップのサイズお直し代金

5,500円(税込)〜

・3.5号〜アップのサイズお直し代金

6,000円(税込)〜

※0.5号ごとに500円追加になります。

■Mico宝飾店 アトリエ概要

所在地 :〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15-4 5F

アクセス:銀座線「末広町」駅から徒歩1分

営業時間:11:00〜17:00(不定休)

