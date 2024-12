自分のミートポイントを着実に判断できるように設計！SAKUGOE『「サクゴエを贈ろう」キャンペーン』

SAKUGOEは『「サクゴエを贈ろう」キャンペーン』を2025年3月31日(月)まで開催しています。

SAKUGOE『「サクゴエを贈ろう」キャンペーン』

キャンペーン期間中〈2024年11月15日〜2025年3月31日(月)〉、“3台以上購入の方(チーム)へ”「オリジナル文字ステッカー(5枚)」を無料でプレゼントされます。

■キャンペーン概要

キャンペーン名: 「サクゴエを贈ろう」キャンペーン

期間 : 2024年11月15日〜2025年3月31日

内容 : サクゴエを3台以上購入の方(チーム)へ

「オリジナル文字ステッカー(5枚)」を無料でプレゼントされます。

応募方法 : キャンペーンサイトの(お申し込みフォーム)から注文ください。

URL : https://www.hangjp.com/project/baseball-equipment/sakugoe/donation-campaign/

ステッカー参考

■現代の野球理論に対応する強打者を育てるバッティングティ「SAKUGOE/サクゴエ」とは…

大阪のものづくり企業7社と22人のチームによる開発プロジェクトから誕生したバッティングティ。

さまざまなバットの軌道に対応できるほか、打った後も先端が振り子のように戻り、練習効率がアップ。

心地いい打感で、自分のミートポイントを着実に判断できるように設計されています。

1. ホームランの角度でボールを打てる

ティー部分をクリアにし、見やすく、ボールの下からでも打てるように設計

2. 効率よく打撃練習ができる

ゴム部分を打っても元にもどってくる設計だから、手間が省ける

3. 苦手なコースを克服できる

高さの可動領域が640〜950mmのため、様々なシチュエーションの練習ができる

SAKUGOE/サクゴエ本体

■商品概要

商品名 : サクゴエ (PUT式)ver.XII

価格 : 23,100円(税込・送料別)

サイズ : 高さ:640〜950mm(ゴム150mm含む)

カラー : ブルー

販売ルート: ホームページ

