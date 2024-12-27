熊本電鉄 1月1日未明に「初詣臨時列車」運行 年末年始のバス・列車“特別ダイヤ”あり【熊本】
熊本電鉄は、年末年始のバス・電車の運行スケジュールを発表しました。
【熊本電鉄】電車・路線バス 年末年始の運行スケジュール（12月16日発表）
【路線バス】
12月31日(火)～1月2日(木)：通常の日祝ダイヤよりも本数が少ない「特別ダイヤ」で運行
【電鉄電車】
12月30日（月）、31日（火）／1月2日（木）、3日（金）：日祝ダイヤで運行
1月1日（水）：「初詣臨時列車」「元日臨時ダイヤ」で運行
※路線バスの「特別ダイヤ」の運行スケジュールは、熊本電鉄のHPで個別に確認可能
【熊本電鉄】電車「初詣臨時列車」「元日臨時ダイヤ」について（12月11日発表）
電鉄電車は12月31日午後11時半ごろから1月1日にかけて、御代志～藤崎宮前間で「初詣臨時列車」を3往復運行します。1日はその後、「元日臨時ダイヤ」で電車を運行します。
【初詣臨時列車】
御代志発（藤崎宮前行き）
【1】午後11時31分
【2】午前0時31分
【3】午前1時31分
藤崎宮前発（御代志行き）
【1】午前0時5分
【2】午前1時
【3】午前2時
※「初詣臨時列車」「元日臨時ダイヤ」の詳細な時刻表は、熊本電鉄のHPで確認可能