アルターは、フィギュア「グロリアス 春節Ver.」を2026年1月に発売する。価格は30,580円。12月26日より通販サイト「あみあみ」を含むあみあみ限定で予約を受け付けている。

「アズールレーン」より、“グロリアス”が「とらぶるプラム」の東煌風着物姿で1/7スケールフィギュア化。

盃を手に、衣装をはだけて振り返る艶やかなポーズで立体化され、背面や前面から垣間見えるボディラインの柔らかそうな肉感や、すっかり酔いが回り紅潮した頬、とろんとした瞳が危うげな色香を漂わせる。

衣装や髪飾りはパール塗装等が用いられ、春節を祝う煌びやかな雰囲気に合わせた彩色となっている。また、パーツの差し替えで東煌風着物無しの姿も再現できる。より大胆になるだけでなく、彼女のしなやかな手足の表情などが楽しめる。

スケール:1/7

サイズ:全高約260mm

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。