福袋、ポータブルゲーミングPC本体入りなど全6種！ ハイビーム秋葉原本店にて1月4日～
【ハイビーム：福袋2025】
1月4日12時～ 販売開始
・主な製品：ONEXFLY、ONEXPLAYER 2 Pro、AOKZOE A1 Pro 【7万円福袋 】
・主な製品：AOKZOE A1、ONEXPLAYER mini Pro Ryzen版
・主な製品：TENKU Mobile S10 【4万円福袋】
・主な製品：TENKU Comfortbook 15、TENKU Mini PC
1月4日12時～ 販売開始
ハイビームは2025年1月4日12時の秋葉原本店開店より、6種類の福袋を販売開始する。
今回用意されているのは、ポータブルゲーミングデバイス本体などが必ず入っている「ポータブルゲーミングPC福袋」など6種類の福袋。5,000円からラインナップされており、数量限定でデバイス本体に加え、専用ケースや保護フィルム、タッチペン、Webカメラなどの周辺機器も入っている。
ハイビーム「福袋2025」一覧
ポータブルゲーミングPC福袋【10万円福袋 】
・主な製品：ONEXFLY、ONEXPLAYER 2 Pro、AOKZOE A1 Pro
現役世代と同等性能を持つAMD Ryzen 7000シリーズを搭載したポータブルゲーミングPC本体入り
・主な製品：AOKZOE A1、ONEXPLAYER mini Pro Ryzen版
AMD Ryzen 6000シリーズを搭載したポータブルゲーミングPC本体入り
Androidゲーミングデバイス福袋【8万円福袋】
AYANEO Pocket Sシリーズ入り
Windows 11 PC福袋【6万円福袋 】
・主な製品：TENKU Mobile S10
UMPC（ウルトラモバイルPC）入り
・主な製品：TENKU Comfortbook 15、TENKU Mini PC
Windows 11搭載PC入り
バラエティ福袋【5,000円福袋】
・主な製品：スティックPC