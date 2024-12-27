Âç´îÍø²óÅú¤¬Î¹ÈÖÁÈ¤Ë¡ªÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ö⼤´îÍø¤ÎÀè¤ËÎÞ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡§¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦½©»³¡¦¤»¤¤¤ä¤ÎÎ¹´îÍø
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹12·î28Æü(ÅÚ)Í¼Êý4»þ¤«¤é¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦½©»³¡¦¤»¤¤¤ä¤ÎÎ¹´îÍø¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤¬½Ð±é¡ª¥¶¥¥ä¥Þ¤Î³¹Æ»Êâ¤Î¹ ³ùÁÒ¡Á¾®ÅÄ¸¶¾ë
¡ØÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê·Ñ¤®Î¹¡Ù¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡Ù¤Î¥í¥Ð¡¼¥È½©»³Îµ¼¡¡¢¥Æ¥ìÅì¤ÎÎ¹¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂç´îÍø¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë2¿Í¤È¡¢¡ØÌÈµö¼º¸ú¤»¤¤¤ä¤¬¹Ô¤¯¡ª¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤ÎÎ¹¡Ù¤Ç¥Æ¥ìÅìÎ¹ÈÖÁÈ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤»¤¤¤ä¤Ë¤è¤ë¡¢Ç¯Ëö¤Î¡ØÎ¹´îÍø¡Ù¤Îº×Åµ¡ª
3¿Í¤¬Åú¤¨¤¿Âç´îÍø²óÅú¤ò¼ÂºÝ¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥í¥±¤Þ¤Ç¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ä❝Âç´îÍø¡ßÎ¹❞¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¡ª
Âç´îÍø¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡×¤ä¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¡×¡ÖËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¡×¤Ê¤ÉÂçÊª¤ÎÌ¾Á°¤âÏ¢È¯¤¹¤ëÃæ¡ÄÃ¯¤Î¤É¤ó¤ÊÎ¹¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«¡ª¡©¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢ÃáÉã¡¦Ç®³¤¡¦ÀõÁð¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´ë²è½ñ¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÄÌ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Æ¥ìÅì¤é¤·¤¤¿·¤·¤¤Î¹ÈÖÁÈ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢ãÊüÁ÷ÆâÍÆ¡¿¤¢¤é¤¹¤¸¢ä
Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥í¥Ð¡¼¥È½©»³Îµ¼¡¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤»¤¤¤ä¤ÎÂç´îÍø²óÅú¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¹ÈÖÁÈ¤Ë¡ª
¡ÚÂç´îÍø¤Î¤ªÂê¡Û
¡ü¡Ö¥ä¥®¤ÈÂç¸ç¡×¡ÖÃÏ¿Þ¤È½©»³¡×¡¢¼¡¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ï²¿¤ÈÃ¯¡©
¡ü¡Ö¤¤¤¤Î¹Ì´µ¤Ê¬¡×¡¢¼¡¤Ï¤É¤ó¤ÊÎ¹¤Î²¿µ¤Ê¬¡©
¡ü²è¥Â¥«¥é¶¯¤¹¤®¡ª¼Ü¤¬¤¿¤Ã¤¿30ÉÃ¤Ê¤Î¤ËÂçËþÂ¡£Ã¯¤Î¤É¤ó¤ÊÎ¹¡© ¤Ê¤É¤Ê¤É
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢
Âç´îÍø¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª
¼ÂºÝÎ¹ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤¿°Ê¾å¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡ª
Âç´îÍø¤ÎÀè¤Ë¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¥Æ¥ìÅì¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Âç´îÍø²óÅú¤À¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡È´ë²è½ñ¤«¤é¤¸¤ãÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤Î¹ÈÖÁÈ¡É¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë
¿·¤·¤¹¤®¤¿¡ª·ë¹½¹¶¤á¤¿Âç´îÍø²óÅú¤·¤¿¤±¤É¡¢¥í¥±¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Âç´îÍø¤·¤Æ¤ë»þ¡¢¤³¤ì¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢Î¹ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¾Ð
¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¡Ö¤³¤ì¥í¥±¤Ë¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤Ã¤ÆÂç´îÍø¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ç¤â¤½¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¹þ¤ó¤ÀÎ¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£¡È°ìÈÖÇ®¤¤¡ÉÈÖÁÈ¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À§Èó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë
2025Ç¯¡¢¥Æ¥ìÅì¤Î¿·¤·¤¤Î¹ÈÖÁÈ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
Âç´îÍø¤Ç½Ð¤·¤¿»þ¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤Ç¸«¤¿»þ¤Ë±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¾Ð
¡Ö´ë²è¤»¤¤¤ä¡×¤ÈºÜ¤ë¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢3¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡ª¡×¤Ã¤ÆÃý¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¤½¤ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤âÀäÂÐ³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤ÆÇ¯¤ò±Û¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ÅÀîÃÒ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í¤Î²¿ÇÜ¤â¡ÈÎ¹ÈÖÁÈ¡É¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê·Ñ¤®Î¹¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡×¤ÎÈÖÀë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ö¤¢¤ì¡¢Î¹ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ã¤ÆÂç´îÍø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥ÈÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¹Í¤¨¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ýÏ¿¸å¤Î³Ú²°¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ï¡Á¡ª¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¡ª¥í¥±¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤ÈÖÁÈ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¤ÎÀ¥¤ËÀ§Èó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦½©»³¡¦¤»¤¤¤ä¤ÎÎ¹´îÍø¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2024Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ¼Êý4»þ¡Á5»þ55Ê¬
¡ÚÇÛ¿®¡ÛÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅìHP¡¢TVer¡¢Lemino)¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¡ÛÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ⾒ÊüÂêÇÛ¿®¡ª
MC¡§Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë
¥²¥¹¥È¡§¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
¡Ú¸ø¼°X¡Û
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤¬½Ð±é¡ª¥¶¥¥ä¥Þ¤Î³¹Æ»Êâ¤Î¹ ³ùÁÒ¡Á¾®ÅÄ¸¶¾ë
¡ØÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê·Ñ¤®Î¹¡Ù¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡Ù¤Î¥í¥Ð¡¼¥È½©»³Îµ¼¡¡¢¥Æ¥ìÅì¤ÎÎ¹¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂç´îÍø¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë2¿Í¤È¡¢¡ØÌÈµö¼º¸ú¤»¤¤¤ä¤¬¹Ô¤¯¡ª¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤ÎÎ¹¡Ù¤Ç¥Æ¥ìÅìÎ¹ÈÖÁÈ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤»¤¤¤ä¤Ë¤è¤ë¡¢Ç¯Ëö¤Î¡ØÎ¹´îÍø¡Ù¤Îº×Åµ¡ª
3¿Í¤¬Åú¤¨¤¿Âç´îÍø²óÅú¤ò¼ÂºÝ¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥í¥±¤Þ¤Ç¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ä❝Âç´îÍø¡ßÎ¹❞¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¡ª
Âç´îÍø¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡×¤ä¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¡×¡ÖËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¡×¤Ê¤ÉÂçÊª¤ÎÌ¾Á°¤âÏ¢È¯¤¹¤ëÃæ¡ÄÃ¯¤Î¤É¤ó¤ÊÎ¹¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«¡ª¡©¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢ÃáÉã¡¦Ç®³¤¡¦ÀõÁð¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´ë²è½ñ¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÄÌ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Æ¥ìÅì¤é¤·¤¤¿·¤·¤¤Î¹ÈÖÁÈ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢ãÊüÁ÷ÆâÍÆ¡¿¤¢¤é¤¹¤¸¢ä
Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥í¥Ð¡¼¥È½©»³Îµ¼¡¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤»¤¤¤ä¤ÎÂç´îÍø²óÅú¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¹ÈÖÁÈ¤Ë¡ª
¡ÚÂç´îÍø¤Î¤ªÂê¡Û
¡ü¡Ö¥ä¥®¤ÈÂç¸ç¡×¡ÖÃÏ¿Þ¤È½©»³¡×¡¢¼¡¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ï²¿¤ÈÃ¯¡©
¡ü¡Ö¤¤¤¤Î¹Ì´µ¤Ê¬¡×¡¢¼¡¤Ï¤É¤ó¤ÊÎ¹¤Î²¿µ¤Ê¬¡©
¡ü²è¥Â¥«¥é¶¯¤¹¤®¡ª¼Ü¤¬¤¿¤Ã¤¿30ÉÃ¤Ê¤Î¤ËÂçËþÂ¡£Ã¯¤Î¤É¤ó¤ÊÎ¹¡© ¤Ê¤É¤Ê¤É
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢
Âç´îÍø¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª
¼ÂºÝÎ¹ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤¿°Ê¾å¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡ª
Âç´îÍø¤ÎÀè¤Ë¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¥Æ¥ìÅì¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Âç´îÍø²óÅú¤À¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡È´ë²è½ñ¤«¤é¤¸¤ãÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤Î¹ÈÖÁÈ¡É¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë
¿·¤·¤¹¤®¤¿¡ª·ë¹½¹¶¤á¤¿Âç´îÍø²óÅú¤·¤¿¤±¤É¡¢¥í¥±¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Âç´îÍø¤·¤Æ¤ë»þ¡¢¤³¤ì¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢Î¹ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¾Ð
¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¡Ö¤³¤ì¥í¥±¤Ë¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤Ã¤ÆÂç´îÍø¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ç¤â¤½¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¹þ¤ó¤ÀÎ¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£¡È°ìÈÖÇ®¤¤¡ÉÈÖÁÈ¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À§Èó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë
2025Ç¯¡¢¥Æ¥ìÅì¤Î¿·¤·¤¤Î¹ÈÖÁÈ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
Âç´îÍø¤Ç½Ð¤·¤¿»þ¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤Ç¸«¤¿»þ¤Ë±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¾Ð
¡Ö´ë²è¤»¤¤¤ä¡×¤ÈºÜ¤ë¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢3¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡ª¡×¤Ã¤ÆÃý¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¤½¤ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤âÀäÂÐ³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤ÆÇ¯¤ò±Û¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ÅÀîÃÒ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í¤Î²¿ÇÜ¤â¡ÈÎ¹ÈÖÁÈ¡É¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê·Ñ¤®Î¹¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡×¤ÎÈÖÀë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ö¤¢¤ì¡¢Î¹ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ã¤ÆÂç´îÍø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥ÈÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¹Í¤¨¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ýÏ¿¸å¤Î³Ú²°¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ï¡Á¡ª¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¡ª¥í¥±¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤ÈÖÁÈ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¤ÎÀ¥¤ËÀ§Èó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦½©»³¡¦¤»¤¤¤ä¤ÎÎ¹´îÍø¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2024Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ¼Êý4»þ¡Á5»þ55Ê¬
¡ÚÇÛ¿®¡ÛÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅìHP¡¢TVer¡¢Lemino)¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¡ÛÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ⾒ÊüÂêÇÛ¿®¡ª
MC¡§Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë
¥²¥¹¥È¡§¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
¡Ú¸ø¼°X¡Û