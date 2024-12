ラブリーサマーちゃんが、4年半ぶりのミニアルバム『Music For Walking (Out Of The Woods)』を2025年1月29日(水)にリリースする。今作は「健康と内省」をテーマとして、20年以降のコロナ禍のステイホーム中に本人が「自分の奥に触れてみよう」と感じたこと、「人間一人の身体のミクロさと、その身体が存在する世界・その身体が行ける世界のマクロさ」を表現している楽曲群。90年代ロックに影響を受けつつ、持ち前のポップセンスフィルターを通して現在進行形のロックとして日本の音楽シーンに提示するものとなる。サポートメンバーはドラムを吉澤響(セカイイチ)、ベースを右田眞(ayutthaya/nenem/Nanakamba)、ギターを奥村大(wash?)と、馬場庫太郎(NENGU)が務めた。

リリース情報







『Music For Walking (Out Of The Woods)』発売日:2025年1月29日(水)品番・形態・価格:COCP-42438[CD]¥2,000(税込)発売・配信元:日本コロムビア収録楽曲:1. 普請中2. (Song For Walking) In My Mind3. OK, Shady Lane4. The Great Time Killer5. (Song For Walking) Out Of The Woods