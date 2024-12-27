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Why you should avoid doing the exact same workout everyday if you want to get fit
https://theconversation.com/why-you-should-avoid-doing-the-exact-same-workout-everyday-if-you-want-to-get-fit-245387
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