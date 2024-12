【モデルプレス=2024/12/27】サーティワン アイスクリームでは、アイスクリームケーキの新カテゴリー「サーティワン パティスリー」を、2024年12月28日(土)より展開。2種類の新商品「31 ザ・チーズケーキ made from ストロベリーチーズケーキ」、「31 カフェモカケーキ made from ジャモカアーモンドファッジ」を全国のサーティワン アイスクリーム(一部店舗を除く)にて発売する。

◆新しいケーキのカタチ提案「サーティワン パティスリー」デビュー

◆「サーティワン パティスリー」の特徴は?

◆第1弾はチーズケーキ&カフェモカケーキ

「サーティワン パティスリー」は、誕生日・クリスマス等の記念日以外にも、ちょっとしたご褒美や手土産として日常の中でアイスクリームケーキを楽しんでほしいとの想いを込めて誕生。現在、サーティワンのアイスクリームケーキは、キャラクターとのコラボレーションケーキや自分でデコレーションできる「31デコケーキ」、キューブ型のピースが集まったちょうどいいサイズの特別感のある「プティケーキ」など、全14種類をラインナップしており、全てアイスクリームのおいしさを最大限に楽しめるよう、全体がアイスクリームで構成された、複数人向けのホールケーキが中心の品揃えだ。一方、サーティワンの調査によると、20〜50代の女性は平均で年に8回生洋菓子を購入しており記念日以外にもケーキのニーズがあることから、日常の中で楽しめる新しいアイスクリームケーキのカテゴリーとして「サーティワン パティスリー」を展開するに至った。「サーティワン パティスリー」のアイスクリームケーキは、サーティワン自慢のアイスクリームとオリジナルに開発したケーキを合わせ、食感の違うナッツやクランチ、ホイップクリームなどを重ねて層になっていることが最大の特徴。アイスクリームとケーキが層になっていることで、複数の素材や食感が楽しめる。使用するアイスクリームは、“ザ・サーティワン”ともいえる代表的なフレーバーで、ケーキと相性が良くスイーツらしさがあるものをチョイスした。今回発売するのは、幅広い層に人気のチーズケーキと、ちょっぴり大人のカフェモカケーキの2種類。「31 ザ・チーズケーキ made from ストロベリーチーズケーキ」は、サーティワン自慢のチーズケーキフレーバー「ストロベリーチーズケーキ」に、フレーバーに合わせて開発したベイクドチーズケーキと、ザクザク食感のクランチを合わせて、ホイップクリームとチョコレートをデコレーションした一品。また「31 カフェモカケーキ made from ジャモカアーモンドファッジ」は、2種の豆をドリップしたコーヒーが香る「ジャモカアーモンドファッジ」に、バランスのよい甘さと苦みのコーヒーケーキを重ね、チョコレートホイップクリームにソース、さらに香ばしいローストアーモンドをデコレーションした大人の味わいだ。(modelpress編集部)<商品概要>・31 ザ・チーズケーキ made from ストロベリーチーズケーキ・31 カフェモカケーキ made from ジャモカアーモンドファッジ価格:各2,500円 ※価格は税込発売日:2024年12月28日(土)〜【Not Sponsored 記事】