香取慎吾のライブイベントや出演映画、インタビュー番組なども加えた『香取慎吾×WOWOW 3カ月連続特集』がWOWOWにて放送されることが決定した。加えて、香取慎吾が主演を務めた映画作品のラインナップも発表された。本特集では大成功に終えた最新ライブイベント<“Circus Funk” Festival >の模様をはじめ、出演映画やインタビュー番組などが放送される予定だ。そして、発表された映画作品のラインナップは以下の5作品となっている。また、映画は2月15日に一挙に放送される。

『香取慎吾×WOWOW 3カ月連続特集』番組ラインナップ



2025年2月15日(土)WOWOWプライムで放送/WOWOW オンデマンドで配信 ※アーカイブ配信あり◆11:00〜:映画『香港大夜総会 タッチ&マギー』※WOWOWオンデマンドでの放送同時配信およびアーカイブ配信なし香取慎吾と岸谷五朗の共演で描くサスペンスコメディ。香港黒社会の取材にやって来た日本人カメラマンとライターが、麻薬取引現場を目撃したことから命を狙われるはめに?◆13:00〜:映画『NIN × NIN 忍者ハットリくん THE MOVIE』TVアニメ版も人気を呼んだ藤子不二雄Aの名作コミックを、香取慎吾主演で実写映画化。修行のため、現代の江戸=東京にやって来た忍者ハットリくんは大騒動を巻き起こす。◆14:50〜:映画『こちら葛飾区亀有公園前派出所 THE MOVIE 〜勝どき橋を封鎖せよ!〜』秋本治の長寿人気コミックを香取慎吾主演で映像化したTV ドラマの劇場版。はみ出し警官の両さんと初恋の女性の再会、そして警察幹部を巻き込んだ誘拐事件の行方を描く。◆16:50〜:映画『凪待ち』国民的人気タレント香取慎吾と「孤狼の血」の白石和彌監督がタッグを組み、ギャンブル好きがたたって人生の失敗を幾度も重ねてきた主人公の魂の再生を鮮烈に描いた秀作。◆19:00〜:映画『LOVE まさお君が行く』ペット番組の1コーナーで人気者になったラブラドール犬の“まさお君”と、相棒のお笑い芸人・松本秀樹との実話を映画化。香取慎吾を主演に、ひとりと一匹の絆を綴る。◆21:00〜<香取慎吾 “Circus Funk” Festival>※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信ありニューアルバムの楽曲を披露する、自身初のアリーナフェス<“Circus Funk” Festival>を12月3日・4日に国立代々木競技場第一体育館で開催。WOWOWでは、この2DAYS 公演の模様を独占放送・配信する。今回のライブでは、アルバムにゲストとして参加した豪華アーティストも数多く登場。出演:香取慎吾ゲスト:SHOW GOGO/LEO from ALI ALI/ChevonChevon/Night Tempo Tempo/村田陽一/KroiKroi/在日ファンク/SOIL&“PIMP”SESSIONS SESSIONS/乃紫※放送・配信アーティストは変更になる可能性あり収録日:2024年12月3日(火)、4日(水)収録場所:東京国立代々木競技場第一体育館[2025年3月放送・配信予定 ※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり]◆『香取慎吾 インタビュー&ドキュメンタリー “Circus Funk”』香取慎吾×WOWOW 特集を記念して、彼が開催した最新ライブイベントの密着ドキュメンタリーと撮り下ろしインタビューをWOWOW で独占放送・配信。出演:香取慎吾ゲスト:SHOW GOGO/LEO from ALI ALI/ChevonChevon/Night Tempo Tempo/村田陽一/KroiKroi/在日ファンク/SOIL&“PIMP”SESSIONS SESSIONS/乃紫※放送・配信アーティストは変更になる可能性あり◆『新しい地図&香取慎吾 in 氣志團万博』2019年に新しい地図として、2022年には香取慎吾として大人気音楽フェス<氣志團万博>に出演した彼ら。超満員の観客を沸かせたステージの模様をお届けする。出演:新しい地図、香取慎吾収録日:2019年9月15日(日)、2022年9月17日(土)収録場所:千葉袖ケ浦海浜公園[2025年4月放送・配信予定 ※放送・配信終了後〜1カ月間アーカイブ配信あり]◆<香取慎吾 さくら咲く 歴史ある明治座で 20200101 にわにわわいわい>香取慎吾四月特別公演2021年4月に明治座で行なわれた香取慎吾の初のソロステージ。歴史ある明治座で魅せた、咲き誇るほどに華やかなパフォーマンスは必見。出演:香取慎吾収録:2021年4月収録場所:東京・明治座◆<香取慎吾 二〇二二年 四月特別公演 東京SNG>香取慎吾が2022 年4 月に再び明治座で行なった、アルバム『東京SNG』の楽曲を中心に生バンドでジャズを聴かせた公演。出演:香取慎吾収録日:2022年4月収録場所:東京・明治座◆<香取慎吾 LIVE 「Black Rabbit 」>2023年1月から行なわれた香取慎吾<Black Rabbit>の模様を放送・配信。コロナ禍を経てついに声出し解禁となったステージの盛り上がりは必見だ。出演:香取慎吾収録日:2023年7月収録場所:神奈川・ぴあアリーナMM