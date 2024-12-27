【Amazon スマイルSALE 初売り】
開催期間：2025年1月3日9時～1月7日23時59分

　Amazonは、セール「Amazon スマイルSALE 初売り」を2025年1月3日9時より開催する。期間は1月7日23時59分まで。

　毎年恒例の年始セール「Amazon初売り」。「いい一年を、笑顔で始めよう。」をテーマに、Amazonデバイス、家電、日用品、ファッション、食品・飲料など幅広いジャンルの商品がお買い得価格で提供される。発表と共に対象商品の一部が公開となり、SteelSeriesのゲーミングキーボードやロジクールGのゲーミングヘッドセット、Acerのゲーミングモニターなどがラインナップされる。

　またジャンルごとの人気商品を集めた「Amazonの福袋」も登場。ポイントアップキャンペーンも開催され、今回はドラッグストア、DIY用品、ファッション、ビューティー商品を購入すると、最大10%までポイント還元率がアップする。

□「Amazon初売り」のページ

【「Amazon スマイルSALE 初売り」対象商品（一部）】

SteelSeries Apex 9 Mini

ロジクールG ゲーミングヘッドセット G335

Acer ゲーミングモニター Nitro XV272KV3bmiiprx

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