Amazonの「初売り」2025年1月3日より開催！ ゲーミングデバイスがセール価格に
【Amazon スマイルSALE 初売り】
開催期間：2025年1月3日9時～1月7日23時59分
(C) 1996-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates
開催期間：2025年1月3日9時～1月7日23時59分
Amazonは、セール「Amazon スマイルSALE 初売り」を2025年1月3日9時より開催する。期間は1月7日23時59分まで。
毎年恒例の年始セール「Amazon初売り」。「いい一年を、笑顔で始めよう。」をテーマに、Amazonデバイス、家電、日用品、ファッション、食品・飲料など幅広いジャンルの商品がお買い得価格で提供される。発表と共に対象商品の一部が公開となり、SteelSeriesのゲーミングキーボードやロジクールGのゲーミングヘッドセット、Acerのゲーミングモニターなどがラインナップされる。
またジャンルごとの人気商品を集めた「Amazonの福袋」も登場。ポイントアップキャンペーンも開催され、今回はドラッグストア、DIY用品、ファッション、ビューティー商品を購入すると、最大10%までポイント還元率がアップする。
□「Amazon初売り」のページ【「Amazon スマイルSALE 初売り」対象商品（一部）】
SteelSeries Apex 9 Mini
ロジクールG ゲーミングヘッドセット G335
Acer ゲーミングモニター Nitro XV272KV3bmiiprx
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