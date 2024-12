【独占】15年ぶりの来日公演が決定したRival Schoolsのフロントマン・Walterのインタビューが到着！

2025年1月16日に京都、17日に東京にて来日公演を開催する伝説的ポストハードコアバンド・Rival Schools。今回は15年ぶりの来日公演となるが、このたびRival Schoolsのフロントマン・Walterのインタビューが到着した。

ーーまず、25周年おめでとうございます!ぜひ、バンドにとって大切な曲を教えてください。 Walter:ありがとう!!このタイミングで、日本に戻ることができるなんて、とてもわくわくしているよ!

実はそれぞれのアルバムに、僕の好きな曲があるんだ。

例えば、『Used For Glue』は間違いなくアルバム『United By Fate』の名刺代わりだったけれど、『Travel By Telephone』を演奏するのが本当に大好きなんだよね。それに、『Undercovers On』も誇りに思っているんだ。

アルバム『Pedals』だと、『Wring It Out』、『Choose Your Adventure』、『Small Doses』が大好きだね。

僕にとってアルバム『Found』は非常にクールで、あまりライブでは演奏していないけど、『Soft Skin』、『Missing Glider』、そして『Why Can’t I Touch It? 』を日本公演では演奏をしたいと思っているんだ。おっと、 セットリストを書いちゃったみたいだね。 ーーバンドの25年の歴史の中での大切な思い出を教えてください! Walter:ありすぎて難しいよ!バンドにとって重要な出来事で言えば、レコードのリリース日、フェスティバルでのパフォーマンス、素晴らしいリハーサルなんかを思い出すね。それに、大変な思いをした思い出も、僕らバンドを作り上げてくれた大切な思い出だね。

でも、特に印象に残っているのは、ニューヨークのロウワー・イースト・サイドにあるブラウニーズというクラブで初めて演奏したときのこと。なんだか新しいことが始まるっていうドキドキと僕らバンドの音、経験を深められるぞっていうワクワクがあったね。

それから初めて日本に行った時も僕らにとって大切な思い出だね。サマーソニックの会場に向かうバスで、PUFFYのアミとユミの二人と一緒にホテルからシャトルバスに乗ったんだ!多分、当時僕が唯一彼女たちのことを知っているアメリカ人だったと思うよ! ーーまた、最近『WEEZER』や『The Gaslight Anthem』そして『THURSDAY』といったバンドとのツアーもされていることから、再度伝説のポスト・ハードコアバンドとしての注目を集められていますよね。バンドとしては、いかがですか? Walter:僕らは、素晴らしいバンドと最高のステージを共にしてきたんだけれど、常にベストを尽くし、その過程で楽しむことを心がけているんだ。僕らの楽曲がいまだに人々の心に響いているのは、まるで魔法のようなことだね。新しいファンや、僕らを発見したばかりの人々と出会えることは、僕らにとって100%望んでいることだし、僕らがしっかりとバンドを頑張っている証拠なのかもしれないね。 ーーデラックス盤『Pedals』のB面にはいくつかボーナストラックがあるかと思いますが、おすすめの曲はありますか?また、新しい曲やアルバムをリリースする予定はあるでしょうか?

Walter:そうなんだよ!デラックス盤『Pedals』には素晴らしいB面がいくつか収録されているんだ。『Arranged Marriages』、『You Should’ve Hung Out』、『Paranoid Detectives』は、絶対に僕らのベストだね。これらの曲は昨年のアメリカ・ツアーで演奏したけど、最高だったよ。

僕たちはいつも集まって創作活動をしているから、たくさんの曲が眠っているんだ。だから、ちゃんとレコーディングするタイミングを見つけられれば、新曲をリリースできるかもしれないね。まあ、サプライズで発表した方が良さそうだけど笑 ーー最後に日本のファンにぜひ一言! Walter:15年ぶりに日本で演奏できることをとっても楽しみにしているんだ!僕らにとって、最高のファンに会える日本はいつだって第二の故郷だね。来月、君らに会えるのが待ちきれないよ!

interview:Anzu Tsugahara

【公演情報】

■2025年1月16日公演会場:京都gattaca開場・開演:19時・19時30分チケット:前売り6,000円 ドリンク代別当日券:未定w/nim LUDENS

■2025年1月17日公演会場:渋谷GRIT開場・開演:17時・18時チケット:前売り6,000円 ドリンク代別 当日券:未定w/ DRUMKAN The Coastgurds HOLLOW SUNS