うなぎの骨からだしを取るラーメン！ 「山田の鰻」が新形態の店をオープン（東京・築地）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は築地駅にオープンした、他にはないうなぎの骨からだしを取ったらーめんと、こだわりのうなぎを使った一品を楽しめるお店です。

山田のうなぎ・うな骨らーめん 築地本店(東京・築地)

山田のうな骨ラーメン・小うなぎ飯セット 出典:liberty940さん

2024年11月、築地駅から徒歩7分ほどの場所に、うなぎの骨からだしを取ったラーメンを提供する「山田のうなぎ・うな骨らーめん 築地本店」がオープンしました。手掛けるのは「メイド・イン・ジャパン」や「無薬養鰻」にこだわり続け、国産うなぎの養殖・加工を行う大分県の山田水産。今年10月まで飯田橋の「山田の鰻」にて、金・土限定で「うな骨らーめん」を出していました。斬新でおいしいラーメンは瞬く間に評判になり、メディアでも取り上げられ行列ができるほどになりました。そこで、より多くの人に楽しんでもらえるよう、また、ラーメンだけでなく自社無薬養鰻「山田のうなぎ」も味わってほしいという思いから、メニューをブラッシュアップし、新ブランド「山田のうなぎ・うな骨らーめん 築地本店」としてオープンすることに。お店で使うのは全て鹿児島県の養殖池で養殖した、うなぎの自社ブランド「山田のうなぎ」です。

出典:オールバックGOGOGOさん

築地は東京の中でも水産の発信基地でもあり、インバウンドも多いエリア。「山田のうなぎ」を日本だけではなく、世界に広めることを考え、この築地の地にて出店することとなったそう。大きな窓のあるスタイリッシュな店内は、明るく清潔感があり、お洒落な雰囲気。客席は、厨房の前のカウンターに12席と、半個室に5〜6名用のテーブルが1卓あります。



山田のうな骨らーめん 写真:お店から

名物「山田のうな骨らーめん」1,500円はうなぎの骨からじっくりだしを取ったスープが特徴。山田のうなぎ10匹分の骨を使った、100%うなぎの骨から炊きだした白湯スープが新感覚です。うまみがしっかりしていてうなぎの風味も良く唯一無二の味わい。本来なら破棄されるうなぎの骨を大量に使うので、環境にも配慮されています。麺は渋谷の老舗豚骨ラーメン店「麺の坊 砦」の低加水麺を使用。極細ストレート麺は、スープによく絡みます。トッピングにはチャーシューの代わりにうなぎのかば焼きをのせる「追いうなぎ(刻みうなぎ)」300円と「漬け卵黄」200円。そのほか「替え玉」200円も用意しています。

小うなぎ飯 写真:お店から

一番人気のメニュー「山田のうな骨らーめん・小うなぎ飯セット」2,800円は、「山田のうな骨らーめん」と、ふっくらしたうなぎの蒲焼がのった「うなぎ飯」、看板料理を両方食べられるお得なセットです。うなぎ飯の白米にラーメンのスープをかけて食べるのもおすすめだそう。

山田のうなぎ肝串 写真:お店から

また、「山田のうなぎ肝串」500円は、フレンチのような盛り付けが特徴的なうなぎの肝串です。自社無薬養鰻だからこそできる、臭がなくボリュームのある逸品で、お酒との相性もバッチリ。

山田のうなぎ 白醤油焼 写真:お店から

「山田のうなぎ 白醤油焼」3,000円は、蒲焼でも白焼でもない、うなぎの新しいおいしさが味わえる一品。脂がよくのった深いうまみのうなぎだからこそ、さっぱりとした白醤油との相性は抜群です。柚子胡椒と合わせてもおいしく味わえます。



スープの原材料は基本的に、水、塩、うなぎだけという他にはないラーメンと「山田のうなぎ」を使ったこだわりの料理を味わいに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

小うなぎ飯 出典:フクモト係長さん

『今回はうな骨らーめん・小うなぎ飯セット2,800円を注文しました。

スープの見た目は白濁していて豚骨のようですが、うな骨なので和食の雰囲気があり唯一無二の味です。極細ストレート麺がよく合います。刻みねぎ、清け卵黄、刻みうなぎがトッピングされています。山椒を入れて食べるらーめんなんて、本当にここでしか食べたことないです。替え玉200円はテーブルで現金オーダーできます。

もともと鰻屋さんですから、セットの小うなぎ飯もとても美味しいです。鹿児島県産のうなぎ蒲焼を良心的な価格で提供してくれます。飯田橋店が閉店した時は、心配しましたが、また食べられるようになって良かった。末永く頑張ってもらいたいお店です』(フクモト係長さん)

山田のうな骨らーめん 出典:shimp75さん

『脂の甘味もしっかり感じる白焼き。

ゆず胡椒が良く合います。

臭みもなくかなり美味しく頂けます。

ラーメンは、チャーシューの代わりに鰻のかば焼きを小さくカットしたものが乗ってます。

スープは鰻100%でとったものとの事で、後味に少し鰻の風味が残ります。

癖はそこまで強くなく、あっさりした中にもしっかりとコクを感じるスープです。

美味しく頂きました』(shimp75)

※価格は税込。

<店舗情報>◆山田のうなぎ・うな骨らーめん 築地本店住所 : 東京都中央区築地6-21-4 築地大長ビルTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

