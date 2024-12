食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。ラーメン王の小林孝充さんをうならせたラーメンとは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、食べロググルメ著名人でラーメン王の小林孝充さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

小林孝充

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は16,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

2024年のベストラーメン

Q. 2024年、最も印象に残った店とイチ押しのメニューを教えてください

A. 「古民家ヌードゥル 黒揚羽森住」の「醤油らぁ麺」です

「醤油らぁ麺」1,000円 出典:tokyo-zodiacさん

かつて「ちゃぶ屋」「MIST」などを展開し、プロデュース店が海外で星を取ったこともある森住氏。しばらく表舞台から姿を消していましたが「みっかぼうず」での間借り営業を経て、2024年1月に千葉県大網白里市に正式にお店を構えました。古民家をベースとした広い店内で、すべてのラーメンを森住氏が1人で手際よく作っていくその姿が非常に絵になります。ラーメンも悟りを開いたかのような、派手さはないですが深くうまいと思えるもの。遠くまで行く価値があるお店です。

ラーメン店とは思えないような素敵な外観。中にはカフェも併設されている 出典:マーコラーメンさん

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「奈つやの中華そば」の「奈つやのもちもち雲吞中華そば」1,150円です

「奈つやのもちもち雲呑中華そば」1,150円 出典:ごっちさん

<店舗情報>◆古民家ヌードゥル 黒揚羽森住住所 : 千葉県大網白里市北横川175-1TEL : 080-6652-1996

その年にオープンした中で一番おいしいラーメン店はどこかと聞かれたら、毎年どこかと意見が分かれるものですが、今年に限ってはまったく議論にすらなりませんでした。どのラーメン好きに聞いてもこの店を挙げるという、頭2つぐらい抜けた存在です。煮干しがかなり利いていますがキツさはなくコクと旨みにあふれたスープ。決して新しい組み合わせではないはずなのに、こんな衝撃を与えるラーメンがまだ出てくるのかと驚かされました。

<店舗情報>◆奈つやの中華そば住所 : 東京都大田区下丸子4-4-8TEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:小林孝充、食べログマガジン編集部

The post あの店主が復帰!! ラーメン王・小林孝充のナンバーワンは2024年オープン、千葉の古民家ラーメン店 first appeared on 食べログマガジン.