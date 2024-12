岸和田市(市長:永野 耕平)は、株式会社Mellow(代表取締役社長兼CEO:石澤 正芳)との間にキッチンカー事業を通じて地方創生に連携して取り組む、「行政内再分配キッチンカー事業に関する連携協定」を令和6年12月25日(水)に締結した。

○協定名

「行政内再分配キッチンカー事業に関する連携協定」

○協定内容

(1)新たな公共空間の創出に関すること

(2)地域活力の創造に関すること

(3)その他、目的達成のために必要なこと



○経緯

株式会社ソーシャル・エックスが運営する官民共創マッチングプラットフォームサービス「逆プロポ」において、株式会社Mellowが募集する「公共空間から収益を生み出し、行政内で再分配する仕組みを作りたい」に岸和田市が応募し採択された。令和6年10月から11月まで2ヶ月間の実証期間を経て、協定締結に至る。

○事業内容

余剰公共空間の活用による循環型事業として、キッチンカーにて賑わいを創出するとともに、生み出した収益の一部を「パンダバンブープロジェクト」(パンダの食事として竹の枝葉を提供し、食べない部分をアップサイクルするプロジェクト)に再分配し、地域活力の創造に寄与するもの。

○今後の展開

令和7年1月より事業を本格実装し、岸和田市役所前にキッチンカーを設置する。

【出店カレンダー】https://external.shopstop.jp/markets/DRTVEV/schedule?start_date=2025-01-06

その後は随時、市内各地に展開する予定。

【問合せ】

岸和田市役所 総合政策部 企画課(公民戦略連携デスク担当)

住所:岸和田市岸城町7番1号

電話:072-423-9493(直通)



