【「ニューイヤー2025」キャンペーン】開催期間:12月30日4時~2025年1月13日3時59分開催フィールド:すべてのフィールド

ポケモンは、Android/iOS用睡眠ゲームアプリ「Pokemon Sleep(ポケモンスリープ)」において、「ニューイヤー2025」キャンペーンを12月30日4時から2025年1月13日3時59分まですべてのフィールドで開催する。

また、「ポケモンスリープ」と気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」のコラボレーション特番が本日12月27日21時より配信される。

さらに同社は、睡眠リズムが乱れがちな年末年始の期間に着目し、日本国内のユーザーデータを分析。その結果も発表された。

「ニューイヤー2025」キャンペーン

開催期間:12月30日4時~2025年1月13日3時59分

「ニューイヤー2025」は新年を祝うインゲームイベント。期間中は、2024年に「ポケモンスリープ」で登場したポケモンたちがピックアップされる。

さらに「イベント交換所」が解放され、「ドリームコイン」で様々などうぐと交換できる。また、キャンペーン2週目には「アメウッウロボ」が使用可能となっている。

なお、今回のキャンペーンでは、1週目/2週目で、それぞれ異なるボーナスやピックアップが予定されている。

「ウェザーニュースLiVE」で特番実施

「ポケモンスリープ」と気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」のコラボレーションによる、「最強眠気到来」を紐解く特番が12月27日21時より配信される。

【最強眠気到来】

2025年のお正月は、1月1日(水)から1月3日(金)にかけ、日本列島全域に最強眠気が到来する模様です。非常に強い眠気が発生することが予想されます。いつも以上に規則正しい睡眠をお心がけください

「ポケモンスリープ」カビゴンのねむけパワーが増加

【【公式】日本列島に最強眠気が到来!?|『Pokemon Sleep』】

「ポケモンスリープ」でも、三が日はカビゴンのねむけパワーが高まるため、よりたくさんのポケモンたちと出会うチャンスが訪れる。

「ポケモンスリープ」カビゴンのねむけパワー増加概要

期間:2025年1月1日(水)4時~1月4日(土)3時59分

開催フィールド:すべてのフィールド

【ねむけパワー増加率】

2025年1月1日(水)4時~2025年1月2日(木)3時59分 通常の3倍

2025年1月2日(木)4時~1月4日(土) 3時59分 通常の1.5倍

大晦日の平均就寝時刻を「ポケモンスリープ」日本国内ユーザーデータで分析

【ポケモン「日本の大晦日は寝不足だった! 睡眠時間が年間で2番目に短いことが判明」】

ポケモンが展開する睡眠ゲームアプリ「Pokemon Sleep(ポケモンスリープ)」は、睡眠リズムが乱れがちな年末年始の期間に着目し、日本国内のユーザーデータを分析しました。

その結果、2023年大晦日(12月31日)の日本ユーザーの平均就寝時刻(※1)は23時47分で、通常より約45分も遅くなっていることが判明しました。これは、2023年内(※2)で2番目に遅い就寝時刻です。

さらに、大晦日の平均睡眠時間(※3)は6時間43分と、2024年のデータ(※4)と並べても2番目に短い睡眠時間を記録しています。この数字は、同期間の平均睡眠時間7時間1分と比較して、約20分短くなっています。

新年を迎える期待感からか、多くの人々の就寝時刻が遅くなっていると考えられます。新しい1年を晴れやかに迎えるためにも、2024年の大晦日は早めに就寝し、2025年のいい睡眠リズムを整える第一歩としてみてはいかがでしょうか。

※1 就寝時刻とは、「Pokemon Sleep」アプリで、ねむる(睡眠計測開始)を押した時刻ではなく、実際に睡眠が計測(推定)された時間です。

※2 2023年内とは、「Pokemon Sleep」のリリース日である2023年7月20日(木)から2023年12月31日(日)までの期間を指します。

※3 睡眠時間とは、「Pokemon Sleep」アプリで、最初に深い睡眠(ぐっすり)に入った時刻から、最後に浅い睡眠に移った(ぐっすりからうとうとに移った)時刻までを指します。アプリ・デバイスの仕様上、実際に眠っている時間とは多少の乖離がある可能性がございます。

※4 2023年12月31日(日)から2024年11月30日(土)までの期間を指します。

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokemon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.