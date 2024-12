Prime Videoは『Prime Video Boxing 11』として、2025年2月24日に東京・有明アリーナで行われる那須川天心対ジェーソン・モロニーのバンタム級世界ランカー対決、中谷潤人対ダビド・クエジャルのWBC世界バンタム級タイトルマッチ、堤聖也対比嘉大吾のWBA世界バンタム級タイトルマッチを独占ライブ配信することを発表した。第11弾では、4団体王座を日本人選手が独占しているバンタム級のWBCとWBAのダブルタイトルマッチに加え、那須川対モロニーという“次期挑戦者決定戦”とも言うべきカードも組まれた。「バンタム級最強は誰だ?」というシンプルな問いに対して一定の答えが出るのか、さらなる注目カードが浮上してくるのか。来年2月24日の3試合に注目だ。『Prime Video Boxing』は Amazon ブライム特典対象のライブ配信となる。■Prime Video Boxing 11対戦カード【WBC世界バンタム級タイトルマッチ】王者 中谷潤人 vs ダビド・クエジャル【WBA世界バンタム級タイトルマッチ】王者 堤聖也 vs 比嘉大吾【バンタム級10回戦】王者 那須川天心 vs ジェーソンン・モロニー