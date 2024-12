【「負けヒロインが多すぎる!@comic」4巻】2025年1月10日 発売価格:825円

小学館は、2025年1月10日発売予定の「負けヒロインが多すぎる!@comic」コミックス第4巻の書影を公開した。

「負けヒロインが多すぎる!@comic」は、ライトノベル「負けヒロインが多すぎる」のコミカライズ版。いたち氏が作画を手掛けている。第4巻の表紙には、片足を大きく持ち上げたアクティブなポーズで、はにかんだ笑顔を見せる焼塩檸檬が描かれている。

【第4巻】

八奈見杏菜とデート(?)中、焼塩檸檬が彼女持ちの友人・綾野と出かけているところを目撃してしまった温水。

檸檬の表情はどう見ても「友達」に向けるものではなく……?

綾野の彼女・朝雲千早に頼まれて、温水は浮気調査の手伝いをすることに。

それが檸檬のひと夏の大逃走劇につながるとは、この時は誰も予想できていなかった―――"負け" の切なさ、エモさが大爆発!

一生懸命に恋をする少女たちの青春の輝きがここに。

