&TEAM、TVアニメ『ハニーレモンソーダ』についてコメント！「瀬⼾くんとはすぐに友達になれると思います」（JO）

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■&TEAM、TVアニメ『ハニーレモンソーダ』OPテーマ「Magic Hour」、EDテーマ「Wonderful World」を担当

集英社の少女漫画誌『りぼん』にて大好評連載中、累計発行部数1,400万部（2024年7月時点）を突破、実写映画化＆朗読劇化もされたTVアニメ『ハニーレモンソーダ』（原作：村田真優）が、2025年1月8日よりフジテレビ「＋Ultra」他にて毎週水曜24時55分から放送されることが決定。

このたび、本作でダブル主題歌を歌う&TEAMに、ハニレモアニメについてインタビューを実施。オープニングテーマ「Magic Hour」、エンディングテーマ「Wonderful World」を歌うメンバーが、ダブル主題歌が決定したときの気持ちや、高校生の頃の思い出、羽花のように変わりたいと思う人へのアドバイスなどを語っている。

(C)村田真優／集英社・ハニーレモンソーダ製作委員会

(C)HYBE LABELS JAPAN

番組情報

『ハニーレモンソーダ』

1月8日よりフジテレビ「+Ultra」他にて放送開始

毎週水曜 24:55～

※各放送局、プラットホームの詳細はアニメ公式サイトまで

原作：村田真優（集英社「りぼん」連載）

監督：錦織博

シリーズ構成：和場明子

キャラクターデザイン：田中愛美

オープニングテーマ：「MagicHour」&TEAM

エンディングテーマ：「WonderfulWorld」&TEAM

リリース情報

2024.12.18 ON SALE

&TEAM

ALBUM『雪明かり (Yukiakari)』

『ハニーレモンソーダ』番組サイト

http://honeylemon-anime.com

&TEAM OFFICIAL SITE

https://www.andteam-official.jp/