W大阪の「LIVING ROOM(リビングルーム)」に、「Strawberry Empire(ストロベリー・エンパイア)」が登場。

白に染まった苺の帝国をイメージしたアフタヌーンティーが、期間限定で楽しめます!

期間:2025年1月16日(木)〜3月31日(月)

時間:12:00〜、14:30〜、17:00〜(フリーフロー90分制)※要予約

料金:アフタヌーンティー 1人 7,500円(税・サ込)

場所:ソーシャルハブ「LIVING ROOM」 (W階)

予約:

電話 06-6484-5812 (レストラン予約 9:00-20:00)

E-mail w.osaka.restaurantreservations@whotels.com

ラグジュアリー・ライフスタイル「ホテルW大阪」のソーシャルハブ「LIVING ROOM(リビングルーム)」にて、2025年1月16日より「Strawberry Empire(ストロベリー・エンパイア)」を提供。

旬の苺を贅沢に使い、白に染まった苺の帝国をイメージした季節限定のストロベリーアフタヌーンティーが期間限定で楽しめます☆

Strawberry Empire メニュー内容

ウェルカムドリンク:・Callista(カリスタ)・・・パールホワイト。「最も美しい」の意味。・Nectaris(ネクタリス)・・・ピンクホワイト。「甘美」や「神々の飲み物」の意味。※上記2種より、好きなカラーのドリンクを選べますスイーツ:・苺とライムのショートケーキ・苺のマダガスカル産バニラロールケーキ・クレームダンジュ 苺&ラズベリー・苺とココナッツのムース・苺とバルサミコオレンジのタルト・苺のヘーゼルナッツケーキスコーン:・バニラスコーン・苺と柚子のスコーンセイヴォリー:・モッツアレラチーズのムース ホワイトバルサミコ 苺トマトのジュレ 生ハム添え・白苺のマリネ 帆立貝 根セロリのタルト・木苺とホワイトチョコレート フォアグラコンフィボール・ブーダンブランと苺のピクルスのホワイトミニホットドッグフレッシュ苺

※コーヒーと紅茶のフリーフロー付き

エレガントな白を基調にした「Strawberry Empire」の華やかなメニューには、苺の魅力を存分に引き出した美しいスイーツやセイヴォリーが勢ぞろい。

ふんわりと軽やかな「苺とココナッツのムース」や、甘酸っぱい「苺とライムのショートケーキ」、白苺を使った「白苺のマリ ネ 帆立貝 根セロリのタルト」などが登場します。

さらに、苺のパウダーをふりかけて楽しむ 2 色のウェルカムドリンクや、テーブルまでお届けする石膏像に入ったフレッシュ苺などが特別なひとときを演出。

白と赤の美しいコントラストが織りなす苺の世界で、至高のアフタヌーンティーです!

白に染まった苺の帝国をイメージした、季節限定のストロベリーアフタヌーンティー。

W大阪「LIVING ROOM」のStrawberry Empireは、2025年1月16日〜2025年3月31日まで提供です!

※写真はすべてイメージです

