PR TIMESは26日、社会を動かした人物とその行動を、その年の象徴としてたたえる「Public of The Year 2024」の授賞式を開催。アーティストのCreepy Nuts、 陸上女子やり投の北口榛花、プロ車いすテニスの小田凱人ら9組を表彰した。今回を初開催とした「Public of The Year」は、社会動向と個々の活躍を広く観察するメディアや団体のキーマンにより、各部門3人、計9人の審査員が、4つの視点「社会を動かす」「社会をつなげる」「その年の社会の象徴」「社会的価値を生み出す」から審査した。PR TIMESは「行動を起こした人をたたえ、その情報を伝えることで、次なる行動者が生まれ、ポジティブな循環が社会を前進させていく」とし、「『行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ』をミッションに掲げ、『行動者』のポジティブな情報がニュースの中心となり、個人を勇気づけ前向きにする社会の実現に挑んでいます」とコメントした。

Creepy Nutsの選考理由については、「Bling-Bang-Bang-Born」のヒットを説明しつつ人気の広がりが「日本だけでなく海外にも波及し、Creepy Nutsという卓越したオリジナリティは世界中で多くの人を魅了する存在であることは間違いありません」と評価。「社会を動かし、つなげたアーティスト、そして2024年を象徴する存在としてこの賞に相応しいと評価しました」と解説した。■「Public of The Year 2024」受賞者【企業・事業部門】関根江里子氏株式会社小杉湯 副社長/株式会社ゆあそび 代表取締役中田哲也氏のと鉄道株式会社 代表取締役社長松田崇弥氏・文登氏株式会社ヘラルボニー 代表取締役Co-CEO【学術・文化部門】一力遼氏囲碁棋士、河北新報社取締役織田友理子氏NPO法人 ウィーログ代表理事/NPO法人PADM(遠位型ミオパチー患者会)代表小森日菜子氏絶滅動物「ニホンオオカミ」の研究者【芸能・スポーツ部門】小田凱人プロ車いすテニス選手北口榛花陸上女子やり投選手Creepy Nutsアーティスト■「Public of The Year 2024」審査員【企業・事業部門】朝日新聞ゼネラルエディター兼東京本社編集局長春日芳晃氏日本経済団体連合会 副会長・事務総長久保田政一氏リンクタイズ株式会社 取締役 Forbes JAPAN 編集長藤吉雅春氏【学術・文化部門】東京都市大学メディア情報学部教授奥村倫弘氏毎日新聞社編集局長坂口佳代氏株式会社マガジンハウス執行役員 BRUTUS編集長田島朗氏【芸能・スポーツ部門】株式会社oricon ME 取締役礒野和英ニホンモニター株式会社 代表取締役社長韮澤美樹氏株式会社文藝春秋 執行役員 Number局長松井一晃氏