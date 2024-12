【ジュラシック・パーク・ザ・ライド】2025年1月8日 再開予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、休止中だったアトラクション「ジュラシック・パーク・ザ・ライド」について、2025年1月8日より再開することを発表した。

「ジュラシック・パーク・ザ・ライド」は、水上ライドに乗って、映画「ジュラシック・パーク」の世界を体験できるアトラクション。2023年9月より改修のため休止となっていたが、今回再開日がアナウンスされた。

これに伴って、同アトラクションが優先体験できる特別チケット「ユニバーサル・エクスプレス・パス 1 ~ジュラシック・パーク・ザ・ライド~」が2025年1月7日12時より販売開始となる。

