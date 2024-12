ん・フェニが、新曲「SCREW IN MY HEAD」を配信リリースした。「SCREW IN MY HEAD」は、ん・フェニによる作詞・作曲。また過去作品においてもプロデュースを務めたアシカ製薬と再びタッグを組む怒涛のロック・チューン。ベースには赤い公園などで知られる藤本ひかりを起用。ドライヴしまくるベースラインも聴きどころだ。●ん・フェニ コメント『自由奔放なのが耐えらんないなら 私達合わないね』なーんて現実世界でいうのはちょっと難しい。でも本当は脳内であいつもこいつもぶちのめしまくってるんだよね。私はずっと頭の中で喧嘩してばっかりの時があります。でも言わない、負けてあげてる。そんな日々が続くとさすがにシヨシヨに萎んでいくので歌にしてぎゅいんぎゅいんに脳汁出してぶち上げて行くことにしました!!

リリース情報

デジタル・シングル 「SCREW IN MY HEAD」





デジタル・シングル 「SCREW IN MY HEAD」12月25日(水) 配信https://jvcmusic.lnk.to/ScrewInMyHead

ライブ・イベント情報

初ワンマンライブ<DREAM PIXIE TOILET>日程: 2025年5月18日(日)時間: open 17:30 / start 18:00会場: 青山月見ル君想フチケット代: ADV \3,500 / DOOR \4,000 / U-25 \3,000出演者: ん・フェニ<チケット>12/28(土)10:00よりチケットぴあにて発売予定<U-25チケットについて>25歳以下の割引は当日、受付にて身分証明書(免許証・保険証・パスポートなど)を確認してのキャッシュバック対応となります。

大好きな赤い公園の大好きなベーシストひかりさんと、普段ライブを一緒にやってる愛するバンドメンバー達と、この曲を作ることができとても嬉しいです!コアラのギターとハトのドラムとひかりさんのベース。それぞれの個性や手癖が加わり、かなり最強になってしまった予感です!!●藤本ひかり コメントベースを演奏させていただきました。こんなにも素敵な方と出会えるなんて私はベースを弾き続けてきて良かったと思いました。ん・フェニちゃんの作る音楽は暗い夜を一緒にパジャマで逃げ出してくれるような優しさと痛快さがあって大好きです。せ〜ので録音した秋の日。音楽の中で全力疾走できて楽しかったです。是非ともお聴き下さい!