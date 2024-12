横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのペストリーショップ「ドーレ」に、6種類の新作ケーキが登場。

福岡県産の 「あまおう」や高級かんきつ「せとか」などを使い、季節のフルーツや厳選素材を楽しめるケーキが、新年を華やかに彩ります☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」新作ケーキ

販売期間:2025年1月6日(月)〜3月31日(月)

販売時間:月曜〜土曜10:00〜19:00、日曜・祝日10:00〜18:00

場所: ペストリーショップ「ドーレ」B1F

予約・問い合わせ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのペストリーショップ「ドーレ」にて、2025年1月6日〜2025年3月31日までの期間、6種類の新作ケーキを販売します。

2025年を迎えて登場する新作ケーキには、ペストリーシェフがこだわる旬のフルーツがふんだんに使用。

新年を華やかに彩る、6つの新作ケーキを紹介します!

柑橘のタルト

価格:850円(税込)

季節の柑橘類「せとか」や「デコポン」を贅沢に使った「柑橘のタルト」

ジューシーな果肉を活かした、爽やかな味わいが楽しめる新作ケーキです☆

あまおうのミルフィーユ

価格:980円(税込)

「あまおうのミルフィーユ」は、美しい見た目と食感の両方を楽しめる逸品。

サクサクのパイ生地に、カスタードクリームと福岡県産の香り高い「あまおう」をサンドしています!

パリブレスト ピスターシュ

価格:750円(税込)

ホテルならではの上質さを感じる「パリブレスト ピスターシュ」

イタリア産の高級ピスタチオとチョコレートを合わせた風味豊かなクリームに、グリオットチェリーの酸味がアクセントです。

福岡県産あまおうと北海道産フロマージュのヴェリーヌ

価格:980円(税込)

「福岡県産あまおうと北海道産フロマージュのヴェリーヌ」は、福岡県産の「あまおう」で飾り付けたグラスデザート。

ラズベリーやブルーベリーに、北海道産のフロマージュを使ったクリームを合わせた見逃せない新作ケーキです!

チュアオ〜ノワール〜

価格:980円(税込)

2024年9月の店舗リニューアルオープンを記念して発売された、ベネズエラ産の希少なカカオ「チュアオ」を使用した2種類のケーキが、新たな装いで登場。

その1つ「チュアオ〜ノワール〜」は、伝説のカカオと世界で名高いチュアオチョコレートが贅沢に使用されています。

ノワゼットのアクセントが効いた、リッチな味わいが定評です☆

チュアオ〜ブラン〜

価格:980円(税込)

「チュアオ」を使った、もう1種類のケーキ「チュアオ〜ブラン〜」も、ピースケーキとしてラインナップ。

「チュアオ」のホワイトチョコレートと北海道産の上質な生クリーム、しっとり焼き上げたジェノワーズに「あまおう」を挟んだ豪華なケーキです!

季節のフルーツや厳選素材を楽しめる、6つの新作ケーキが登場。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」の新作ケーキ6種は、2025年1月6日〜2025年3月31日まで販売です!

苺づくしのビュッフェとアフタヌーンティー!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「シーウインド」ストロベリーフェア 苺づくしのビュッフェとアフタヌーンティー!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「シーウインド」ストロベリーフェア 続きを見る

最上階で旬の苺を堪能できるストロベリーアフタヌーンティーセット!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ベイ・ビュー」 最上階で旬の苺を堪能できるストロベリーアフタヌーンティーセット!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ベイ・ビュー」 続きを見る

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 季節のフルーツや厳選素材を楽しめる6種類のケーキ!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」 appeared first on Dtimes.