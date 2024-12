富士急ハイランドにある「トーマスランド」にて、超BIGサイズのかるたを使った「きかんしゃトーマス“超BIG”かるた大会」を開催します☆

大きな絵札を探して歩き回る、体を動かして楽しめるかるた大会では、優勝賞品として『トーマスかるた』をプレゼント。

また、「トーマスレストラン」では、新春限定のメニューも期間限定で販売されます!

富士急ハイランド「トーマスランド」きかんしゃトーマス“超BIG”かるた大会

期間:2025年1月1日(水)〜1月3日(金)/1月11日(土)〜1月13日(月祝)

富士急ハイランドにある、日本で唯一の「きかんしゃトーマス」の屋外テーマパーク「トーマスランド」にて、6日間限定の「きかんしゃトーマス“超BIG”かるた大会」が開催されます!

「きかんしゃトーマス“超BIG”かるた大会」では、「汽車のえほん」シリーズを出版するポプラ社から発売中の人気書籍『トーマスかるた』を使用。

2025年の新春かるた大会では、通常サイズの約32倍(42cm×60cm)となる、超BIGサイズのかるたが使われます。

お子さんが大きな絵札を探して歩きまわることができ、寒い冬でも身体を動かしながら楽しめる内容です☆

また、優勝者にはお年玉として『トーマスかるた』をプレゼント。

お家に帰ってからも、家族やお達とかるた遊びが楽しめます。

さらに、期間限定で2種類のおめでたい新春メニューを「トーマスランド」がラインナップ。

「紅白とり天うどん」と「紅白おしるこ」、どちらも新年のお祝いにぴったりなメニューです!

ポプラ社presents「きかんしゃトーマス“超BIG”かるた大会」

日時:2025年1月1日(水)〜3日(金)、11日(土)〜13日(月祝)

1)11:00〜11:30、2)14:00〜14:30

場所:トーマスのドキドキプレイグラウンド

参加対象:小学校3年生(9歳)までのお子様

参加費:無料

「トーマス」となかまたちを紹介している、ポプラ社から発売中の人気書籍『トーマスかるた』が、特別なBIGサイズで登場する「きかんしゃトーマス“超BIG”かるた大会」

イベント優勝者には、お年玉として『トーマスかるた』がプレゼントされます!

トーマスレストラン新春メニュー「新春紅白とり天うどん」

販売期間:2025年1月1日(水)〜1月5日(日)

価格:1,850円

「トーマスレストラン」にて、新春メニューとして期間限定販売する「新春紅白とり天うどん」

紅白の彩りを取り入れた、新年のお祝いにぴったりのお食事メニューです。

トーマスレストラン新春メニュー「雪見だいふくの紅白おしるこ」

価格:600円

販売期間:2025年1月1日(水)〜1月5日(日)

「トーマスレストラン」にて期間限定で販売する、もう1つの新春メニューは「雪見だいふくの紅白おしるこ」

紅白カラーの雪見だいふくと、おしるこの組み合わせがお正月らしさを演出します☆

大きな絵札で、体を動かしながら楽しめる、新春かるた大会を開催。

富士急ハイランドにある「トーマスランド」の「きかんしゃトーマス“超BIG”かるた大会」は、2025年1月1日〜3日・11日〜13日の6日間開催です!

