花王の日焼け止めシリーズ『ビオレUV』が、新キャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」に世界的ボーイズグループ「Stray Kids」を起用することを発表した。2025年春より、ビオレUV×Stray Kidsによるキャンペーンが続々と展開されるようだ。Stray Kidsは、2017年にサバイバル・リアリティ番組「Stray Kids」を通じて選抜された、2PMやTWICEらを輩出したJYPエンターテインメント所属のボーイズグループ。“Stray Kids”というグループ名の“Stray”には、古い伝統や形式、システムを打ち破り、そこから抜け出すという意味が込められている。

2023年、日本ではNHK「紅白歌合戦」に初出場を果たし、JAPAN 1st EPはK-POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速のミリオンヒットを記録。2024年に韓国で発売されたMini Album『ATE』は2024年のK-POPアーティスト史上、トップを記録。そして12月に発売したアルバムでは、6作連続「ビルボード200」1位に。6作のアルバムで連続して初登場1位を獲得したことは、全世界で史上初の快挙だ。『ビオレUV』は、世界27の国と地域で展開する日本の日やけ止め市場4年連続売上No.1(※)ブランド。“太陽と共に健やかに笑顔で過ごせる社会へ”のパーパスのもと、長年、紫外線から肌を守る技術によって生活をサポートしてきた『ビオレUV」は、今回の新キャンペーンにあたり、「太陽の下」を「あなたが輝くための場所」と再定義し、「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」(太陽こそが、あなたのスポットライト)という新たなメッセージを掲げた。※インテージ SRI+日焼け止め市場 2020 年 9 月〜2024 年 8 月 累計販売金額&数量そんな『ビオレUV』が「Stray Kids」を起用した背景には、どんな想いがあったのか。「Stray Kids」は、練習生時代からさまざまな困難を乗り越え、挑戦を続けてきたグループ。花王は「勇気を持って陰からまぶしい光の下へと一歩を踏み出し、挑戦を続けてきた存在として、“SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT”をまさに体現するグループであると確信しています」と今回の起用の背景について説明。Stray Kidsを起用した同キャンペーンを通じて、太陽の下へと踏み出すすべての人たちを守ることを約束する、としている。また本格展開を前に、ティザー動画が公開された。2025年春以降、続々展開されるというキャンペーンに期待したい。ビオレUV公式ブランドサイト: https://www.kao.co.jp/bioreuv/