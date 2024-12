2010年代後半から、音楽ストリーミングサービスの普及によって各国の楽曲が気軽に聴けるようになり、今や世界的な人気となった日本のシティ・ポップ。ここ数年でも、松原みき「真夜中のドア〜stay with me」、竹内まりや「プラスティック・ラブ」、泰葉「フライディ・チャイナタウン」など昭和の楽曲が次々とヒットを飛ばしており、24年12月20日現在、Spotifyにおける累計再生回数は、それぞれ約3億5,600万回、8,400万回、6,900万回にものぼる。そして’25年に向けて、さらに大きな広がりを見せているのが杏里の楽曲だ。

杏里の月間リスナー数はサザンや竹内まりや、ユーミン越え! 脅威の海外人気

杏里と言えば、同名アニメのタイアップ曲として大ヒットした「CAT'S EYE」(' 83年)、カラオケの定番曲として親しまれている「悲しみがとまらない」(’83年)、デビュー作の「オリビアを聴きながら」(’78年)といった人気曲があり、なおかつ平成初期には、オリジナル・アルバムが4作連続で累計60万枚を超えるヒットを収めている。50代以上の日本人なら、ほとんどの人が知っているだろう。

今でも現役アーティストとして精力的にライブを行っているものの、CDセールスとしては、’00年代後半からひと段落ついたことで、彼女に対し“かつてヒットしていた歌手”というイメージを持つ人もいるかもしれない。

しかし、「主なベテラン・アーティストのSpotify月間リスナー人数」の一覧表を見ると、彼女が決して“過去の人”ではないことがわかる。なんと杏里の’24年12月時点における月間リスナー数は約160.7万人で、今でも日本のヒットチャートの常連であるサザンオールスターズ(149.3万人)や竹内まりや(149.0万人)、松任谷由実(113.4万人)よりも多いのだ。

しかも、杏里の月間リスナーは’19年の頭から右肩上がりで増加し始め、’22年後半には100万人を突破、’24年の夏頃は190万人に迫るまでになったという。つまり、ずっとファンを増やしつつ、今夏からいったんその勢いが落ち着いてもなお、160万人を超えているのだ。

これは紛れもなく、冒頭のシティ・ポップ・ブームの影響だが、考えてみたら、杏里の明るい歌声や煌(きら)めくサウンドは、まさにシティ・ポップの中心的存在で、世界中のリスナーが放っておくわけがなかった。

実際、杏里の中でもここ数年で人気が急増している楽曲は、9割以上が海外リスナーだ(ちなみに、もともと人気だった「CAT'S EYE(シングル・バージョン)」では約2割にとどまっている)。上位国のTOP5は、アメリカ、日本、インドネシア、メキシコ、ブラジル。Spotifyの担当者によると、このTOP5のラインナップはシティ・ポップ全体に共通するそうだが、杏里の場合「アメリカのリスナー数が日本のそれを上回っているのが特筆すべき現象」とのこと。しかも、海外リスナーの約8割が30代以下となっており、彼らの多くが、日本で杏里がシングルやアルバムでメガヒットを飛ばしていたことをリアルタイムでは知らないということになる。

Spotify人気曲第1位はシングルB面曲!? 再生数は「CAT'S EYE」の6倍以上に

さらに、彼女のSpotify再生回数ランキングを調べてみると、実に興味深い結果となった。なんと1位は、’83年のシングル「悲しみがとまらない」……ではなく、そのB面曲だった「Remember Summer Days」なのだ。本作は、これまで公式で“決定版”としてリリースされてきたベスト盤『MY FAVORITE SONGS』(’88年)や『ANRI THE BEST』(’00年)にも一切入っておらず、彼女の黄金期にはまったく注目されていなかった楽曲と言えるだろう。また、近年、何らかのタイアップ曲に採用されたわけでもない。そのような楽曲が、Spotifyだけでも累計約4,700万回再生と、レコード時代の最大ヒット曲「CAT'S EYE」(累計約740万回)の6倍以上も聴かれているのには驚きだ。ちなみに、韓国の人気DJ、Night Tempoが本作の(Showa Groove Mix)バージョンをリリースしたのは’19年7月。その前から人気が出ていたところに、彼のアレンジがさらに拍車をかけたということになる。

また、SpotifyランキングのTOP10を見ても、シングル曲は2位の「悲しみがとまらない」、8位「オリビアを聴きながら」、9位の「CAT'S EYE」だけで、残る6曲はすべてアルバムのために作られた楽曲だ。通常、アーティスト別の人気曲は、当然ながらテレビやラジオで大量に流れていたシングル曲が大半を占めるが、杏里の場合はアルバム曲が過半数となっている。これも、シングルに対して特段の思い入れがなく、純粋に良質なポップスを求めている海外リスナーだからこそ起きる現象だろう。

特に人気なのが、’82年から’84年にリリースされた『Heaven Beach』『Bi・Ki・Ni』『Timely!!』『COOOL』という4枚のアルバム曲だ。この4枚に収録された楽曲のSpotifyでの再生回数をそれぞれ集計してみたところ、いずれも累計1,000万回を超え、これまでの最大ヒット・アルバム『NEUTRAL』(’91年)の10倍以上の人気となっている。特に、最もストリーミングで聴かれている『Timely!!』は、合計1億回再生をゆうに超える(別表「主なアルバムの当時の売上枚数とSpotifyでの総再生回数」を参照)。

これら4作のアルバムの特徴は次のとおり。

・『Heaven Beach』(’82):ブレイク前の角松敏生や小林武史が楽曲を制作。編曲は瀬尾一三が担当。

・『Bi・Ki・Ni』(’83):角松敏生と小林武史が、それぞれA面、B面により多くの楽曲で参加。

・『Timely!!』(’83):シングル「CAT'S EYE」の新録や「悲しみがとまらない」を収録。全10曲のプロデュースと、うち9曲の作詞・作曲・編曲を角松敏生が担当。

・『COOOL』(’84):全11曲の編曲と5曲の作詞・作曲を角松敏生が担当。杏里の自作曲も3曲に増加。

上記のように、4作ともシンガーソングライターの角松敏生が参加しており、実際、杏里のSpotify人気曲TOP20のうち15曲も、角松が作詞、作曲、編曲のいずれかを手がけている。シティ・ポップのソングライターとしては、その第一人者として挙がるのは林哲司だろう。杏里にも「悲しみがとまらない」など、ここでの上位3作を手がけていて見事だが、角松はそれにも増して、杏里のストリーミング・ヒットにおけるキーパーソンなのだ。確かに、角松の夏や海をイメージさせる爽やかなサウンドと杏里の陽気な歌声は相性抜群で、最強のキラキラなシティ・ポップ感を引き出している。

ヒットメーカー角松敏生「セールスよりも“杏里さんが喜ぶこと”を第一に考えて制作した」

当時、杏里の音楽制作に携わったことに関し、角松がコメントを寄せてくれた。

「杏里さんの作品を作らせていただいたことは、当時の制作手法を学んでいくうえでとても重要かつありがたいお仕事でした。同時に、杏里さんはすでに大スターでいらしたので、そんな彼女の作品に携わることには大きなプレッシャーもありました。ただ、セールスそのものよりも、“杏里さんが喜ぶこと”を第一に考えて制作した記憶があります。それが結果的に功を奏したのは幸いなことでした。またその後の音楽制作において、ある意味、自信にもつながりました」

なお、角松の特に思い入れのある3曲を尋ねたところ、『Bi・Ki・Ni』収録の「Dancin' Blue」(Spotify第23位)、『Timely!!』収録の「STAY BY ME」(第10位)、そして『COOOL』収録で、後にセルフカバー集『MEDITATION』にてリミックスされた「I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME」(第46位)が挙がった。どの曲も、後の角松作品にもよく見られる人気の曲想なので、やはり杏里との音楽制作で、彼自身にも大きな学びがあったのだろう。

こうしたストリーミングのヒットを受けて、配信元のフォーライフでは、’23年に上記4タイトルのアナログ盤を約40年ぶりに再発売したところ、4作合計で累計2万枚を売り上げた。特に『Timely!!』はオリコン週間アルバムランキングで39位に上昇し、実に39年ぶりのTOP50入り。さらに、『Heaven Beach』は週間42位をマークし、初リリースから41年目にして最高位を塗り替えることになった。他にも、’11年に高音質のリマスタリング復刻で発売されていたCDが前述の4タイトル合計で3万枚を超える追加プレスとなり、ストリーミングのヒットがパッケージのヒットにまで大きく波及している。

この4作を通して聴くと、杏里自身が20代前半の約2年間で着実に表現力を増していく様子が伝わってくる。さらに、「CAT'S EYE」の大ヒットの前後でも一貫して高品質のアルバムが制作されていたこともよく分かる。それゆえ、彼女の楽曲は時が過ぎても色あせない魅力があるのだろうし、高評価を得られたのも必然だったような気がしてならない。シティ・ポップを聴いていると、なんだかワクワクしてくるのは、単に楽曲が明るいからだけではなく、作品自体から“ベストを尽くしていれば、いつかは夢が叶う”といった野望が伝わってくるからではないか。杏里の作品に触れていると、それがいっそう強く感じられた。

次回は、この記事では取り上げなかった杏里のストリーミング人気曲や、‘24年12月に人気イラストレーターとコラボした「Remember Summer Days」の動画についても取り上げたい。

(取材・文:人と音楽をつなげたい音楽マーケッター・臼井孝)

【PROFILE】

◎杏里(あんり) 神奈川県出身。1978年、シングル「オリビアを聴きながら」でデビュー。’83年に「CAT'S EYE」「悲しみがとまらない」が連続ヒットし、80年代のシティ・ポップをけん引。その後、ダンス・ミュージックやナチュラルなスタイルのバラードなどの自作曲を中心としたアルバムが多数ヒット。現在も、日本と海外のミュージシャンによるグローバル・バンドで国内外の活動を積極的に行っている。現在、「悲しみがとまらない」のB面に収録の楽曲「Remember Summer Days」×日本人イラストレーター chao! とのコラボレーション動画が公開中。

臼井孝(うすい・たかし)人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」「レコメモ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』(いそっぷ社)、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』(渋谷のラジオ)に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。

