【Amazonセール】PS5対応、Nextorage製M.2 SSDがAmazon初売り特選タイムセールで登場決定最大27％オフでmicroSDカードなどもラインナップ
【Amazon初売り特選タイムセール】
2025年1月3日～1月7日23時59分 実施予定
2025年1月3日～1月7日23時59分 実施予定
Nextorageは、1月3日より開催予定のセール「Amazon初売り」に参加することを発表した。SSDをはじめとするゲーミング製品が最大27%オフで販売される。
中でも注目なのは、プレイステーション 5動作確認済みのM.2 SSD。2TBモデル「NEM-PAB2TB」が割引率18％の24,256円、1TBモデルの「NEM-PAB1TB」が割引率10％の15,192円で販売される。
このほか、外付け用のポータブルSSDやmicroSDXCカードなど、様々なゲーミング製品が登場する。なお購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
□Amazon Nextorage公式ストア セール対象商品ページ（Gaming）
NEM-PAB2TB
NEM-PAB1TB