孤独のグルメ、Fate年末特番、新・暴れん坊将軍など、年末年始特番/配信情報
パリ五輪や大谷翔平の“50-50”達成など、話題が多かった2024年もいよいよ終わり。毎年恒例の紅白歌合戦をはじめ、8年連続の放送となる「孤独のグルメ大晦日スペシャル」、「Fate Project 大晦日TVスペシャル」、17年ぶりに復活する「新・暴れん坊将軍」など、おすすめの特番や配信番組をピックアップ。視聴や録画予約の参考にどうぞ。
NHK
ファミリーヒストリー「大泉洋 ～北の大地に希望を託して～」
【総合テレビ】ファミリーヒストリー「大泉洋 ～北の大地に希望を託して～」
放送日時：12月29日(日) 19時30分～20時42分
番組情報：https://www.nhk.jp/p/famihis/ts/57RY735RG4/episode/te/JZXG3KR4PM/ ドキュメント72時間 年末スペシャル2024
放送日時：12月30日(月) 12時15分～18時48分
番組情報：https://www.nhk.jp/p/72hours/ts/W3W8WRN8M3/ プロフェッショナル 仕事の流儀「橋本環奈スペシャル」
放送日時：12月30日(月) 19時30分～20時42分
番組情報：https://www.nhk.jp/p/professional/ts/8X88ZVMGV5/episode/te/XK8JL3ZJWM/ 映像の世紀バタフライエフェクト「戦後日本の設計者 3人の宰相」
放送日時：12月30日(月) 21時～22時14分
番組情報：https://www.nhk.jp/p/butterfly/ts/9N81M92LXV/episode/te/KGZ95RLMG4/ 第75回NHK紅白歌合戦
放送日時：12月31日(火) 19時20分～23時45分
番組情報：https://www.nhk.or.jp/kouhaku/index.html
【Eテレ】ウィーン・フィル ニューイヤーコンサート
放送日時：2025年1月1日(水) 19時～22時
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/DMWZNWL16M/schedule/
日本テレビ系発表！今年イチバン聴いた歌
放送日時：12月28日(土) 19時～22時54分
番組情報：https://www.ntv.co.jp/music-award/ 史上最大32名×超高額自腹!!ピタリは1000万円!大晦日もゴチになりますSP
放送日時：12月31日(火) 18時30分～23時45分
番組情報：https://www.ntv.co.jp/omisoka-gochi/ 第101回箱根駅伝往路
放送日時：2025年1月2日(木) 7時50分～
番組情報：https://www.ntv.co.jp/hakone/ 第101回箱根駅伝復路
放送日時：2025年1月3日(金) 7時50分～
番組情報：https://www.ntv.co.jp/hakone/ 金曜ロードショー「ライオン・キング」
放送日時：2025年1月3日(金) 21時～23時19分
番組情報：https://kinro.ntv.co.jp/lineup/20250103
テレビ朝日系M-1グランプリ2024 アナザーストーリー
放送日時：12月29日(日) 22時30分～23時24分
番組情報：https://www.m-1gp.com/news/detail.html?id=616 アメトーーーーーーーーーーク年末5時間SP
放送日時：12月30日(月) 18時～23時40分
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/ametalk/backnumber/1416/ ザワつく!大晦日2024 一茂良純ちさ子の会
放送日時：12月31日(火) 17時～25時
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/zawatsukufriday/information/8hsp_2024.html 芸能人格付けチェック!2025お正月スペシャル
放送日時：2025年1月1日(水) 17時～21時
番組情報：https://www.asahi.co.jp/kakuzuke/ 相棒 season 23 元日スペシャル
放送日時：2025年1月1日(水) 21時～23時15分
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/aibou/story/0009/ 夢対決2025 とんねるずのスポーツ王は俺だ!!
放送日時：2025年1月2日(木) 17時～23時
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/sports_king/ 新・暴れん坊将軍
放送日時：2025年1月4日(土) 21時～
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/abarenbo-shogun/
TBS系スペシャルドラマ「グランメゾン東京」
放送日時：12月29日(日) 21時～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/grandmaisontokyo/ 情熱大陸【いきものがかり／ミュージシャン▽信じ続ける「ポップソング」のチカラ】
放送日時：12月29日(日) 23時5分～
番組情報：https://www.mbs.jp/jounetsu/ 第66回 輝く！日本レコード大賞
放送日時：12月30日(月) 17時30分～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/recordaward/ クイズ☆正解は一年後 2024
放送日時：12月30日(月) 23時40分～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/quiz_ichinengo/ 大晦日オールスター体育祭
放送日時：12月31日(火) 17時～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/program/taiikusai_tbs/ CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2024→2025
放送日時：12月31日(火) 23時45分～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/ バナナサンド元日SP
放送日時：2025年1月1日(水) 17時～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/banana-sand/ 新春スペシャルドラマ「スロウトレイン」
放送日時：2025年1月2日(木) 21時～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/slowtrain/
テレビ東京系テレ東系旅の日★ローカル路線バス乗り継ぎの旅！史上最長800キロ超えSP
放送日時：12月28日(土) 17時55分～22時10分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/tabinohi/lineup/202412/28011_202412281755.html テレ東系旅の日【第二夜】ローカル路線バス乗り継ぎの旅！極寒みちのく旅SP
放送日時：12月29日(日) 17時55分～22時10分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/tabinohi/lineup/202412/28011_202412291755.html WBS『本当は超面白い“ケーザイ”の現場！3時間SP』
放送日時：12月29日(日) 22時10分～25時
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202412/14132_202412292210.html たけしの新・世界七不思議大百科第12巻★女王クレオパトラの墓発掘SP
放送日時：12月30日(月) 21時～22時50分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202412/18426_202412302100.html 孤独のグルメ2024大晦日SP 五郎、北へ 年末食べ納め！
放送日時：12月31日(火) 22時～23時30分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202412/22078_202412312200.html ゴッドタン マジ歌選手権
放送日時：2025年1月1日(水) 22時55分～24時25分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202501/22435_202501012255.html 新春プラモ放談2025～新年開けましてプラモデル～
放送日時：2025年1月2日(木) 6時～7時
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/plamohodan2025/lineup/202501/28397_202501020600.html
フジテレビ系芸能人が本気で考えた！ドッキリGP SP
放送日時：12月28日(土) 18時30分～21時
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/dokkirigp/index.html 堂本兄弟2024
放送日時：12月30日(月) 23時15分～24時15分
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/DOMOTO_2024/index.html 映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」
放送日時：12月31日(火) 19時～20時52分
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/b_hp/smbmovie/index.html 逃走中～大みそかSP～
放送日時：
12月31日(火) 17時～19時 第1部
12月31日(火) 20時52分～24時30分 第2部
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/tosochu/index.html さんタク
放送日時：2025年1月1日(水) 15時～17時
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/santaku/index.html 監察医 朝顔2025新春スペシャル
放送日時：2025年1月3日(金) 21時～23時30分
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/asagao/ 土曜プレミアム 映画『ミステリと言う勿れ』
放送日時：2025年1月4日(土) 21時～23時40分
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/movie/04onair/index.html#oa250104
TOKYO MXFate Project 大晦日TVスペシャル 2024(TOKYO MX1)
放送日時：12月31日(火) 21時30分～
番組情報：https://www.aniplex.co.jp/fateproject/ NIJISANJI COUNTDOWN LIVE 2024→2025
放送日時：12月31日(火) 23時54分～26時
番組情報：https://s.mxtv.jp/variety/nijisanji-countdown2024/
BS11
「アニサマ2024 -Stargazer- powered by アニソンデイズ」映画「五等分の花嫁」
放送日時：12月31日(火) 18時30分～21時
番組情報：https://www.bs11.jp/program/?p=903860&s=0x00D3&e=9424&ed=20241224 Fate Project 大晦日TVスペシャル 2024
放送日時：12月31日(火) 21時30分～23時55分
番組情報：https://www.bs11.jp/program/?p=903636&s=0x00D3&e=8794&ed=20241224 TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁∽」
放送日時：2025年1月1日(水) 15時～16時
番組情報：https://www.bs11.jp/program/?p=816419&s=0x00D3&e=9422&ed=20241225 TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁*」
放送日時：2025年1月1日(水) 16時～17時
番組情報：https://www.bs11.jp/program/?p=904221&s=0x00D3&e=8819&ed=20241225 アニサマ2024 -Stargazer- powered by アニソンデイズ
放送日時：2025年1月1日(水) 17時～21時30分
番組情報：https://www.bs11.jp/program/?p=904016&s=0x00D3&e=8821&ed=20241225
BS12 トゥエルビ映画「ダイ・ハード3」
放送日時：12月28日(土) 19時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/doyou-youga/ 映画「アウトロー」
放送日時：12月29日(日) 18時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/jack-reacher/ 映画「ジャック・リーチャー NEVER GO BACK」
放送日時：12月29日(日) 20時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/jack-reacher/ 映画「アルマゲドン」
放送日時：12月30日(月) 19時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/armageddon/ 映画「ディープ・インパクト」
放送日時：12月31日(火) 19時30分～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/deep-impact/ 映画「ランボー」シリーズ
放送日時：
2025年1月1日(水) 20時～ 「ランボー」
2025年1月2日(木) 20時10分～ 「ランボー/怒りの脱出」
2025年1月3日(金) 20時5分～ 「ランボー/怒りのアフガン」
2025年1月4日(土) 20時15分～ 「ランボー 最後の戦場」
2025年1月5日(日) 20時5分～ 「ランボー ラスト・ブラッド」
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/rambo/ 劇場版「名探偵コナン」シリーズ
放送日時：
2025年1月1日(水) 18時～ 「劇場版『名探偵コナン 世紀末の魔術師』」
2025年1月2日(木) 18時～ 「劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)』」
2025年1月3日(金) 18時～ 「劇場版『名探偵コナン 緋色の弾丸』」
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/anime/conan-202501/ 映画「RED／レッド」シリーズ
放送日時：
2025年1月4日(土) 18時～ 映画「RED／レッド」
2025年1月5日(日) 18時～ 映画「REDリターンズ」
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/red-series/
BS松竹東急年越しミッドナイトシネマ 2001年宇宙の旅(字幕版)
放送日時：12月31日(火)22時～24時57分
番組情報：https://www.shochiku-tokyu.co.jp/program/215/9804/
TVer2025年冬 俳優ドラマ特集
配信情報：https://tver.jp/specials/actor_2501/all_2501 名作ドラマ特集
配信情報：https://tver.jp/specials/meisaku-drama/stream
YouTubeTVアニメ「しかのこのこのここしたんたん」YouTube一挙配信
配信日時：12月30日(月)まで
配信情報：https://www.youtube.com/watch?v=aZku21H-kGc 劇場版アニメ「AKIRA」YouTube配信
配信日時：12月28日(土)まで
配信情報：https://www.youtube.com/watch?v=3sZOdvlPHlM&feature=youtu.be 「林原めぐみのTokyo Boogie Night」1700回突破記念！ 大晦日生放送特番
配信日時：12月31日(火)16時～17時
配信情報：https://www.youtube.com/live/OqkLpioIcB8 スクライド オルタレイション TAO/QUAN
配信日時：2025年1月1日(水)20時～1月3日(金)23時59分
配信情報：https://www.youtube.com/channel/UCmDLyFjSutfb1MK7F6cMVSA 出撃！マシンロボレスキュー 第52話＆第53話
配信日時：2025年1月2日(木)20時～1月4日(土)23時59分
配信情報：https://www.youtube.com/channel/UCmDLyFjSutfb1MK7F6cMVSA 伝説巨神イデオン 接触篇＆発動篇
配信日時：2025年1月3日(金)20時～1月5日(日)23時59分
配信情報：https://www.youtube.com/channel/UCmDLyFjSutfb1MK7F6cMVSA