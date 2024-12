パリ五輪や大谷翔平の“50-50”達成など、話題が多かった2024年もいよいよ終わり。毎年恒例の紅白歌合戦をはじめ、8年連続の放送となる「孤独のグルメ大晦日スペシャル」、「Fate Project 大晦日TVスペシャル」、17年ぶりに復活する「新・暴れん坊将軍」など、おすすめの特番や配信番組をピックアップ。視聴や録画予約の参考にどうぞ。

NHK

ファミリーヒストリー「大泉洋 ~北の大地に希望を託して~」

【総合テレビ】

ファミリーヒストリー「大泉洋 ~北の大地に希望を託して~」放送日時:12月29日(日) 19時30分~20時42分番組情報:https://www.nhk.jp/p/famihis/ts/57RY735RG4/episode/te/JZXG3KR4PM/ ドキュメント72時間 年末スペシャル2024放送日時:12月30日(月) 12時15分~18時48分番組情報:https://www.nhk.jp/p/72hours/ts/W3W8WRN8M3/ プロフェッショナル 仕事の流儀「橋本環奈スペシャル」放送日時:12月30日(月) 19時30分~20時42分番組情報:https://www.nhk.jp/p/professional/ts/8X88ZVMGV5/episode/te/XK8JL3ZJWM/ 映像の世紀バタフライエフェクト「戦後日本の設計者 3人の宰相」放送日時:12月30日(月) 21時~22時14分番組情報:https://www.nhk.jp/p/butterfly/ts/9N81M92LXV/episode/te/KGZ95RLMG4/ 第75回NHK紅白歌合戦放送日時:12月31日(火) 19時20分~23時45分番組情報:https://www.nhk.or.jp/kouhaku/index.html

【Eテレ】

日本テレビ系

テレビ朝日系

TBS系

テレビ東京系

フジテレビ系

TOKYO MX

BS11

ウィーン・フィル ニューイヤーコンサート放送日時:2025年1月1日(水) 19時~22時番組情報:https://www.nhk.jp/p/ts/DMWZNWL16M/schedule/発表!今年イチバン聴いた歌放送日時:12月28日(土) 19時~22時54分番組情報:https://www.ntv.co.jp/music-award/ 史上最大32名×超高額自腹!!ピタリは1000万円!大晦日もゴチになりますSP放送日時:12月31日(火) 18時30分~23時45分番組情報:https://www.ntv.co.jp/omisoka-gochi/ 第101回箱根駅伝往路放送日時:2025年1月2日(木) 7時50分~番組情報:https://www.ntv.co.jp/hakone/ 第101回箱根駅伝復路放送日時:2025年1月3日(金) 7時50分~番組情報:https://www.ntv.co.jp/hakone/ 金曜ロードショー「ライオン・キング」放送日時:2025年1月3日(金) 21時~23時19分番組情報:https://kinro.ntv.co.jp/lineup/20250103M-1グランプリ2024 アナザーストーリー放送日時:12月29日(日) 22時30分~23時24分番組情報:https://www.m-1gp.com/news/detail.html?id=616 アメトーーーーーーーーーーク年末5時間SP放送日時:12月30日(月) 18時~23時40分番組情報:https://www.tv-asahi.co.jp/ametalk/backnumber/1416/ ザワつく!大晦日2024 一茂良純ちさ子の会放送日時:12月31日(火) 17時~25時番組情報:https://www.tv-asahi.co.jp/zawatsukufriday/information/8hsp_2024.html 芸能人格付けチェック!2025お正月スペシャル放送日時:2025年1月1日(水) 17時~21時番組情報:https://www.asahi.co.jp/kakuzuke/ 相棒 season 23 元日スペシャル放送日時:2025年1月1日(水) 21時~23時15分番組情報:https://www.tv-asahi.co.jp/aibou/story/0009/ 夢対決2025 とんねるずのスポーツ王は俺だ!!放送日時:2025年1月2日(木) 17時~23時番組情報:https://www.tv-asahi.co.jp/sports_king/ 新・暴れん坊将軍放送日時:2025年1月4日(土) 21時~番組情報:https://www.tv-asahi.co.jp/abarenbo-shogun/スペシャルドラマ「グランメゾン東京」放送日時:12月29日(日) 21時~番組情報:https://www.tbs.co.jp/grandmaisontokyo/ 情熱大陸【いきものがかり/ミュージシャン▽信じ続ける「ポップソング」のチカラ】放送日時:12月29日(日) 23時5分~番組情報:https://www.mbs.jp/jounetsu/ 第66回 輝く!日本レコード大賞放送日時:12月30日(月) 17時30分~番組情報:https://www.tbs.co.jp/recordaward/ クイズ☆正解は一年後 2024放送日時:12月30日(月) 23時40分~番組情報:https://www.tbs.co.jp/quiz_ichinengo/ 大晦日オールスター体育祭放送日時:12月31日(火) 17時~番組情報:https://www.tbs.co.jp/program/taiikusai_tbs/ CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025放送日時:12月31日(火) 23時45分~番組情報:https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/ バナナサンド元日SP放送日時:2025年1月1日(水) 17時~番組情報:https://www.tbs.co.jp/banana-sand/ 新春スペシャルドラマ「スロウトレイン」放送日時:2025年1月2日(木) 21時~番組情報:https://www.tbs.co.jp/slowtrain/テレ東系旅の日★ローカル路線バス乗り継ぎの旅!史上最長800キロ超えSP放送日時:12月28日(土) 17時55分~22時10分番組情報:https://www.tv-tokyo.co.jp/tabinohi/lineup/202412/28011_202412281755.html テレ東系旅の日【第二夜】ローカル路線バス乗り継ぎの旅!極寒みちのく旅SP放送日時:12月29日(日) 17時55分~22時10分番組情報:https://www.tv-tokyo.co.jp/tabinohi/lineup/202412/28011_202412291755.html WBS『本当は超面白い“ケーザイ”の現場!3時間SP』放送日時:12月29日(日) 22時10分~25時番組情報:https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202412/14132_202412292210.html たけしの新・世界七不思議大百科第12巻★女王クレオパトラの墓発掘SP放送日時:12月30日(月) 21時~22時50分番組情報:https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202412/18426_202412302100.html 孤独のグルメ2024大晦日SP 五郎、北へ 年末食べ納め!放送日時:12月31日(火) 22時~23時30分番組情報:https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202412/22078_202412312200.html ゴッドタン マジ歌選手権放送日時:2025年1月1日(水) 22時55分~24時25分番組情報:https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202501/22435_202501012255.html 新春プラモ放談2025~新年開けましてプラモデル~放送日時:2025年1月2日(木) 6時~7時番組情報:https://www.tv-tokyo.co.jp/plamohodan2025/lineup/202501/28397_202501020600.html芸能人が本気で考えた!ドッキリGP SP放送日時:12月28日(土) 18時30分~21時番組情報:https://www.fujitv.co.jp/dokkirigp/index.html 堂本兄弟2024放送日時:12月30日(月) 23時15分~24時15分番組情報:https://www.fujitv.co.jp/DOMOTO_2024/index.html 映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」放送日時:12月31日(火) 19時~20時52分番組情報:https://www.fujitv.co.jp/b_hp/smbmovie/index.html 逃走中~大みそかSP~放送日時:12月31日(火) 17時~19時 第1部12月31日(火) 20時52分~24時30分 第2部番組情報:https://www.fujitv.co.jp/tosochu/index.html さんタク放送日時:2025年1月1日(水) 15時~17時番組情報:https://www.fujitv.co.jp/santaku/index.html 監察医 朝顔2025新春スペシャル放送日時:2025年1月3日(金) 21時~23時30分番組情報:https://www.fujitv.co.jp/asagao/ 土曜プレミアム 映画『ミステリと言う勿れ』放送日時:2025年1月4日(土) 21時~23時40分番組情報:https://www.fujitv.co.jp/movie/04onair/index.html#oa250104Fate Project 大晦日TVスペシャル 2024(TOKYO MX1)放送日時:12月31日(火) 21時30分~番組情報:https://www.aniplex.co.jp/fateproject/ NIJISANJI COUNTDOWN LIVE 2024→2025放送日時:12月31日(火) 23時54分~26時番組情報:https://s.mxtv.jp/variety/nijisanji-countdown2024/

「アニサマ2024 -Stargazer- powered by アニソンデイズ」

BS12 トゥエルビ

BS松竹東急

TVer

YouTube

映画「五等分の花嫁」放送日時:12月31日(火) 18時30分~21時番組情報:https://www.bs11.jp/program/?p=903860&s=0x00D3&e=9424&ed=20241224 Fate Project 大晦日TVスペシャル 2024放送日時:12月31日(火) 21時30分~23時55分番組情報:https://www.bs11.jp/program/?p=903636&s=0x00D3&e=8794&ed=20241224 TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁∽」放送日時:2025年1月1日(水) 15時~16時番組情報:https://www.bs11.jp/program/?p=816419&s=0x00D3&e=9422&ed=20241225 TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁*」放送日時:2025年1月1日(水) 16時~17時番組情報:https://www.bs11.jp/program/?p=904221&s=0x00D3&e=8819&ed=20241225 アニサマ2024 -Stargazer- powered by アニソンデイズ放送日時:2025年1月1日(水) 17時~21時30分番組情報:https://www.bs11.jp/program/?p=904016&s=0x00D3&e=8821&ed=20241225映画「ダイ・ハード3」放送日時:12月28日(土) 19時~番組情報:https://www.twellv.co.jp/program/drama/doyou-youga/ 映画「アウトロー」放送日時:12月29日(日) 18時~番組情報:https://www.twellv.co.jp/program/drama/jack-reacher/ 映画「ジャック・リーチャー NEVER GO BACK」放送日時:12月29日(日) 20時~番組情報:https://www.twellv.co.jp/program/drama/jack-reacher/ 映画「アルマゲドン」放送日時:12月30日(月) 19時~番組情報:https://www.twellv.co.jp/program/drama/armageddon/ 映画「ディープ・インパクト」放送日時:12月31日(火) 19時30分~番組情報:https://www.twellv.co.jp/program/drama/deep-impact/ 映画「ランボー」シリーズ放送日時:2025年1月1日(水) 20時~ 「ランボー」2025年1月2日(木) 20時10分~ 「ランボー/怒りの脱出」2025年1月3日(金) 20時5分~ 「ランボー/怒りのアフガン」2025年1月4日(土) 20時15分~ 「ランボー 最後の戦場」2025年1月5日(日) 20時5分~ 「ランボー ラスト・ブラッド」番組情報:https://www.twellv.co.jp/program/drama/rambo/ 劇場版「名探偵コナン」シリーズ放送日時:2025年1月1日(水) 18時~ 「劇場版『名探偵コナン 世紀末の魔術師』」2025年1月2日(木) 18時~ 「劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)』」2025年1月3日(金) 18時~ 「劇場版『名探偵コナン 緋色の弾丸』」番組情報:https://www.twellv.co.jp/program/anime/conan-202501/ 映画「RED/レッド」シリーズ放送日時:2025年1月4日(土) 18時~ 映画「RED/レッド」2025年1月5日(日) 18時~ 映画「REDリターンズ」番組情報:https://www.twellv.co.jp/program/drama/red-series/年越しミッドナイトシネマ 2001年宇宙の旅(字幕版)放送日時:12月31日(火)22時~24時57分番組情報:https://www.shochiku-tokyu.co.jp/program/215/9804/2025年冬 俳優ドラマ特集配信情報:https://tver.jp/specials/actor_2501/all_2501 名作ドラマ特集配信情報:https://tver.jp/specials/meisaku-drama/streamTVアニメ「しかのこのこのここしたんたん」YouTube一挙配信配信日時:12月30日(月)まで配信情報:https://www.youtube.com/watch?v=aZku21H-kGc 劇場版アニメ「AKIRA」YouTube配信配信日時:12月28日(土)まで配信情報:https://www.youtube.com/watch?v=3sZOdvlPHlM&feature=youtu.be 「林原めぐみのTokyo Boogie Night」1700回突破記念! 大晦日生放送特番配信日時:12月31日(火)16時~17時配信情報:https://www.youtube.com/live/OqkLpioIcB8 スクライド オルタレイション TAO/QUAN配信日時:2025年1月1日(水)20時~1月3日(金)23時59分配信情報:https://www.youtube.com/channel/UCmDLyFjSutfb1MK7F6cMVSA 出撃!マシンロボレスキュー 第52話&第53話配信日時:2025年1月2日(木)20時~1月4日(土)23時59分配信情報:https://www.youtube.com/channel/UCmDLyFjSutfb1MK7F6cMVSA 伝説巨神イデオン 接触篇&発動篇配信日時:2025年1月3日(金)20時~1月5日(日)23時59分配信情報:https://www.youtube.com/channel/UCmDLyFjSutfb1MK7F6cMVSA