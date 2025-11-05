尖圭コンジローマ治療薬「ベセルナクリーム」の副作用はご存知ですか？ かゆくなるのは大丈夫？

薬に副作用はつきものですが、尖圭コンジローマの治療薬「ベセルナクリーム」にはどのような副作用が起こるのでしょうか？ その他、使用する際の注意点も気になります。薬剤師の玉井さんに詳しく伺いました。

監修薬剤師：

玉井 大輔（薬剤師）

地域における公衆衛生の拠点として、旅行や医療に関するコンサルタントを主業とした法人を設立し、運営。新卒入社した外資系製薬企業では、MR（メディカル・レプレゼンタティブ）として全社で営業成績が1位となり、特別報奨を授与。その後、調剤薬局（精神科）の管理薬剤師を経て、全国の調剤薬局、並びにドラッグストアーに勤務薬剤師及び派遣薬剤師として勤務しながら、MA（メディカル・アフェアーズ）に関連する職能の幅を広げるに至る。修士号（公衆衛生学）を取得した後は、課題形成、問題分析、対策立案のアプローチにより、開局1年未満の調剤薬局（神経内科・漢方内科）の売り上げを対前年で138%の進捗率にする。

編集部

ベセルナクリームの使用時の注意点はありますか？

玉井さん

ベセルナクリームは重度の皮膚炎を起こす可能性のある薬剤であるため、1日1回就寝前の塗布を週に3日、隔日で行うという用法を守りましょう。また、6時間から10時間ほど経過した時刻にあたる起床後には、石鹸を用いて水または温水で洗い流すことが必要となります。

編集部

ベゼルナクリームの副作用はありますか？

玉井さん

尖圭コンジローマの症状は鶏のトサカや野菜のカリフラワーに似た形のイボが形成されるのが特徴ですが、かゆみや痛みなどの自覚症状が起こることは少ないため、ベセルナクリームの使用後にそのような症状が強くなった場合は副作用の可能性も考えられます。

編集部

ベセルナクリームについてその他の注意点などはありますか？

玉井さん

ベセルナクリームは医師の処方箋を必要とする医療用医薬品であるため、市販薬として薬店などで購入することはできません。また、高温条件において安定性が保たれない理由から、入手後は凍結を避けた上で25℃以下の室内に保管する必要があります。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

玉井さん

国立機関のデータが示しているように国内の性感染症は増加傾向にあります。新型コロナも5類に移行したことで海外渡航を含めた対人交流の機会も増え、性的接触による感染リスクについても配慮していく必要があります。

