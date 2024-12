ディズニーストアに、ベルギー ブリュッセルで誕生したプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」との共同企画スイーツをはじめとしたバレンタイン関連グッズが登場。

「ベイマックス」とハートをモチーフにしたお菓子のほか、チョコレートをイメージした「くまのプーさん」と「スティッチ」のぬいぐるみなども展開されます☆

ディズニーストア「ゴディバ」共同企画「Disney Valentine 2025」

スケジュール:

発売日:2025年1月10日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗先行発売日:2025年1月7日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/valentine/2025/

ディズニーストアに、高級チョコレートブランド「ゴディバ」との共同企画スイーツをはじめとしたバレンタイン関連グッズが登場。

ゴディバとの共同企画スイーツとして、大人っぽい雰囲気の「ミッキーマウス」デザインと華やかな『美女と野獣』デザインが展開されます。

毎年恒例のゴディバとディズニーストアの共同企画グッズからは、2025年のバレンタインに向けた新コレクションがラインナップ。

オリジナルのアートを使用した「ミッキーマウス」と『美女と野獣』デザインのグッズが展開されます☆

【GODIVA】ミッキー チョコレート・クッキー アソート ボックス入り スイーツセット Disney Valentine 2025

価格:7,800円(税込)

サイズ:パッケージ 約高さ12×幅15.5×奥行き11.5cm

ボックス 約 高さ11.5×幅15.1×奥行き11.3cm

“チョコレートを贈る紳士なミッキー”をテーマにした2025年コレクションから、贈り物に最適なスイーツセットが登場。

シックなバーガンディカラーを基調とした大人っぽいスタイルで、ロマンティックな雰囲気を演出します。

2段の引き出しと上部のフラップをあわせ、豪華3段仕様になっています。

フラップを開けると、中にはミッキーアイコンモチーフなどの6粒のチョコレートが。

ミッキーアイコンモチーフのチョコレートは“ミルク&ヘーゼルナッツ”と“ダーク&キャラメル”の2種類。

そのほか、フランボワーズガナッシュを真っ赤なハートで閉じ込めてキュンとする瞬間を表現した“スキップ ア ビート”や、塩のアクセントが効いたクリーミーなキャラメルをダークチョコレートで包んだ“エキュソン II ノア”、ハートモチーフの粒チョコレート2種類“クール ノア”と“クール”が入っています。

2段目には旨味と甘みが溶け合う「ミルクチョコレート」や、ほんのりローズが香る「ダーク チョコレート」

3段目にはチョコレートを練りこんで軽やかな食感に焼き上げた「ミクルチョコレートランドクシャクッキー」と「ダークチョコレートランドクシャクッキー」がアソートされます。

バーガンディカラーに「ミッキーマウス」を箔押ししたボックスもポイントです。

【GODIVA】ミッキー チョコレート アソートメント ハートボックス入り Disney Valentine 2025

価格:3,800円(税込)

サイズ:約縦14.8×横15×厚み6cm

大切な人へ思いを伝えるのにぴったりなハート型のボックスに入ったアソートメント。

大人シックなレッド「バーガンディ」のタキシードスタイルのミッキーがデザインされたサテン布張りの素敵なボックスに、5種類のチョコレートを詰め合わせてあります。

ペルーさんカカオを使った「トリュフ ヴィンテージ 23」や、”キュンとする瞬間”が表現された「スキップ ア ビート」、クリーミーなキャラメルをダークチョコレートで包んだ「エキュソン II ノア」や

ヘーゼルナッツムースとプラリネをミルクチョコレートで包み、ダークチョコレートのラインで飾った「ミルク&ヘーゼルナッツ/ミッキー」と、1粒のヘーゼルナッツをミルクチョコレートで包んだ「1粒のヘーゼルナッツ」がアソートされます。

蓋には薔薇の花をあしらったシルクハットスタイルがかっこいい「ミッキーマウス」が大きくプリントされています。

【GODIVA】美女と野獣 チョコレート G クリスピーショコラ アソートメント Disney Valentine 2025

価格:900円(税込)

サイズ:約高さ13.3×幅9.5×奥行き3.2cm

ディズニーアニメーション映画『美女と野獣』を象徴する”バラの花”をデザインしたパッケージで展開される「G クリスピーショコラ アソートメント」

物語のキーアイテムである魔法のバラを模ったパッケージに、ワッフルのサクサクとした食感が楽しい、ひとくちタイプのチョコレート2種類がアソートされています。

ボックスには「コグスワース」や「ルミエール」「ポット夫人」「チップ」たちや「ベル」の衣装などをプリント。

ワッフル生地をまろやかなミルクチョコレートで包んだ“ミルクワッフルチョコレート”と、カカオのコク深さが味わえるダークチョコレートを使用した“ダークワッフルチョコレート”のフレーバーが入っています。

【GODIVA】美女と野獣 チョコレート カレ&G ショコラ アソートメント バッグ入り Disney Valentine 2025

価格:3,900円(税込)

サイズ:バッグ 約高さ20×幅32×奥行き10.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約11cm

2種類のG ショコラと、4種類のカレを詰め合わせた「バッグセット カレ&G ショコラ アソートメント」

中には素敵なチョコレートボックスが入っています。

ひと口サイズのG ショコラは、コク深いカカオ香る“ダーク カカオ ガナッシュ”と、あまおう苺とやさしいホワイトチョコレートの甘さが調和した“ホワイト あまおう苺 ガナッシュ”。

カレは、豊かな風味となめらかな口どけのプレーンなミルクチョコレート、カカオ分50%とカカオ分72%のダークチョコレート、ふくよかな香りとコクの深さが際立つまろやかでやさしい甘さのホワイトチョコレートが楽しめます。

個性豊かなキャラクターたちが魔法の鏡をにぎやかに彩る、ドキドキワクワクするようなデザインのミニトートバッグ付き。

マチがしっかり施された、小物類を収納するのに便利なグッズです。

【GODIVA】美女と野獣 チョコレート G キューブ アソートメント 缶入り Disney Valentine 2025

価格:1,900円(税込)

サイズ:パッケージ 約縦14×横10.2×厚み3cm

本体 約縦13.8×横10×厚み2.8cm

オーバルタイプの缶に食べやすい一口サイズのチョコレート「G キューブ」を詰め合わせた「オーバル缶 G キューブ アソートメント」

中には、“ミルク”、“ダーク”、“ダーク ルビーストロベリームース”の3種類のフレーバーが詰め合わせてあります。

口どけのよいミルクチョコレートガナッシュをカカオ分31%のミルクチョコレートで包んだ“ミルク”、カカオ分72%のダークチョコレートガナッシュにココアパウダーを加え50%のダークチョコレートで包んだ“ダーク”、ホワイトチョコレートのストロベリームースをダークチョコレートでコーティングした“ダーク ルビーストロベリームース”のアソートです。

ルミエール チョコレートスタンド Disney Valentine 2025

価格:5,500円(税込)

予約開始日:2025年1月7日(火)

予約受付店舗:ディズニー公式オンラインストア

発売日:2025年1月24日(金)

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店

魔法でろうそくの燭台にされてしまった元給仕頭「ルミエール」をデザインしたチョコレートスタンド。

生き生きと再現された「ルミエール」は左手に小さなプレートを持ち、足元には「Be Our Guest(ひとりぼっちの晩餐会)」のロゴが入ったプレートがデザインされています。

左手や足元のプレートにとっておきのチョコレートをのせれば、晩餐会に参加した「ベル」の気分に☆

本物さながらのスタンドが、置くだけでテーブルをゴージャスに演出してくれます。

ミッキーマウス&ミニーマウス、ベイマックスデザイン「HEART VALENTINE」シリーズ

ハートをモチーフにしたデザインのお菓子が登場。

パステルピンクをベースに「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインしたスイーツには、クランチチョコレートや「HERSHEY’S(ハーシー)」のキスチョコレートなどがラインナップされます。

「ベイマックス」をデザインしたスイーツには、焼きチョコレートやハートの缶入りチョコレート、ぬいぐるみポーチ入りのクランチチョコレートなどが登場。

個包装タイプなので、お友達とシェアするのにもおすすめです。

【HERSHEY’S】ミッキー&ミニー チョコレート キスチョコレート ストロベリー味 HEART VALENTINE

価格:1,200円 (税込)

価格:約高さ15×幅14.7×奥行き5.2cm

100年の時を超え、今なお、愛され続けている「HERSHEY’S(ハーシー)」のキスチョコレートが登場。

キスチョコレートをモチーフにしたユニークでかわいいパッケージデザインが使用されています。

ラブラブな「ミッキーマウス」&「ミニーマウス」とハートモチーフを組み合わせたイラストがとってもキュート☆

パッケージを開けると、ストロベリーフィリング入りのチョコレートがたくさん入っています。

チョコレート1粒はパクっと食べやすいサイズ感です。

ベイマックス 焼きチョコレート BAYMAX HEART VALENTINE

価格:900円 (税込)

サイズ:約 縦22×横27×厚み2.5cm

「ベイマックス」のハート形パッケージに入った、焼きチョコレート。

パッケージには真っ白ボディの「ベイマックス」とカラフルなハートマークがたくさん描かれています。

中には、ピンクのハート模様がかわいい焼きチョコレートが個包装されています。

ベイマックス チョコレート 缶入り BAYMAX HEART VALENTINE

価格:1,400円 (税込)

サイズ:パッケージ 約縦11.5×横12.3×厚み3.2cm

本体 約縦11.3×横12.2×厚み3.1cm

大きなハートを両手で持った「ベイマックス」を大きくプリントしたハート形缶入りチョコレート。

真っ赤なハートに白い文字でメッセージが書かれています。

缶の中には、キャラクターフェイスやハートマークデザインのカラフルなチョコレートが沢山入っています。

ベイマックス クランチチョコレート ポーチ入り BAYMAX HEART VALENTINE

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約高さ20×幅13×奥行き12.5cm

チェーン 約長さ14cm

「ベイマックス」のかわいいポーチに入ったクランチチョコレート。

大きなハートを両手で持った、やわらかな手触りのぬいぐるみ風の見た目が癒やし度満点です。

背中側のファスナーを開けると、中にドーム型のミルククランチチョコレートが入っています。

チョコレートをイメージしたぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが登場

バレンタインシーズンならではのチョコレートをイメージしたぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが登場。

「くまのプーさん」はラズベリーチョコレートをイメージした赤いシャツ、「スティッチ」はブルーベリーチョコレートをイメージした青いサテンのリボンを身にまとい、上品なデザインに仕上げられています。

手にチョコレートを付け、ペロッと舌を出した、キャラクターの愛らしい表情にも注目です。

プーさん ぬいぐるみ Chocolate

価格:4,400円 (税込)

サイズ:約 高さ33.5×幅25×奥行き25cm

ラズベリーチョコレートをイメージした「くまのプーさん」のぬいぐるみ。

とろりと溶けたチョコレートをぺろり、なめようとしているチャーミングな姿が再現されています。

チョコレート色に淡く染まったふんわりボディがキュートな「くまのプーさん」は、ラズベリーのような深い赤色のシャツがお似合いです☆

スティッチ ぬいぐるみ Chocolate

価格:4,400円 (税込)

サイズ:約 高さ30×幅28×奥行き25cm

ブルーベリーチョコレートをイメージした「スティッチ」のぬいぐるみ。

ふんわりボディにあわせた、ブルーベリーのような色のリボンがお似合いです。

高級感あふれる大きなサテンリボンで着飾った、上品で大人かわいい仕上がりです。

プーさん ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Chocolate

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長 約26cm

キャラクター 約高さ16.5×幅7.5×奥行き7cm

ちらりと舌をのぞかせる仕草がかわいい「くまのプーさん」のぬいぐるみキーホルダー。

左手にとろりと溶けたチョコレートを付けた姿がポイントです。

ハートに「くまのプーさん」のロゴをあしらったミニチャーム付きです。

スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Chocolate

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長 約23cm

キャラクター 約高さ14×幅11.5×奥行き8cm

ブルーベリーカラーの大きなリボンがアクセントになった「スティッチ」のぬいぐるみキーホルダー。

チョコレートが付いた左手をなめる「スティッチ」がとってもキュート☆

美味しいチョコレートとメッセージを添えて、大切な人へ贈り物をするのにもおすすめのグッズです。

「ミッキーマウス」や『美女と野獣』をデザインしたGODIVAとの共同企画スイーツや「ベイマックス」とハートをモチーフにしたお菓子、チョコレートをイメージしたプーさんとスティッチのぬいぐるみ。

ディズニーストアにて2025年1月7日より順次販売される「ゴディバ」共同企画チョコレートの紹介でした☆

ハートモチーフをたっぷり取り入れた推し活にぴったりなコレクション!ディズニーストア「ミニーマウス」ときめいて ハートモチーフをたっぷり取り入れた推し活にぴったりなコレクション!ディズニーストア「ミニーマウス」ときめいて 続きを見る

猫のコスチュームを着たミッキーたちのぬいぐるみや2025年ラッキーバッグ!ディズニーストア「迎春コレクション」 猫のコスチュームを着たミッキーたちのぬいぐるみや2025年ラッキーバッグ!ディズニーストア「迎春コレクション」 続きを見る

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大人っぽい雰囲気のミッキーや華やかな『美女と野獣』デザインのチョコレート!ディズニーストア「ゴディバ」共同企画スイーツ appeared first on Dtimes.