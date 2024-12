11月21日より発売中のサバイバルホラーFPS『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)』(PC(Steam/Epic Games Store/Windows)/Xbox Series X|S)が、初のセール価格で販売中だ。期間中は10%オフの価格で購入できる。

※セール終了日は各サイトを参照

また、あわせて海外メディアの記事などに記載されたコメントを紹介したアコレードトレーラーがYouTubeにて公開中だ。

サバイバルホラーFPS『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)』Accolades Trailer:

https://youtu.be/I6eSMdkZyuI



「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズは、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター。チョルノービリにある立入禁止区域“ZONE(ゾーン)”を舞台に、そこに生活する人々や生態系などを描いている。

シリーズの最新作である『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』では、チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現。ゾーンを探索していく中で、その地で活動している人々と交流したり、時には争ったり、また飢えたミュータントと対峙したりするなどしながら、謎解きやサバイバルを楽しむことができる。

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 公式サイト:

https://www.stalker2.com/ja

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)