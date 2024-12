ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は27日、パーク公式Xを通じ、『ジュラシック・パーク・ザ・ライド』を2025年1月8日から再開すると発表した。公式Xに「お知らせ」が投稿され、「2023年9月より改修のため休止しておりました、ジュラシック・パーク・ザ・ライドは『2025年1月8日(水)』より再開します。皆さまのご理解ご協力ありがとうございました。再開を楽しみにお待ちください」と呼びかけた。

あわせて公開された動画では「再び恐竜が目を覚ます…」のテロップとともに「時間、それは悠久の流れ。その流れをさかのぼり、この青い惑星が時を刻み始めて間もない頃、人類がまだ誕生していない時代へお連れしましょう」とアナウンスと音楽、そして恐竜たちが登場。アトラクションのロゴには「will be back soon on Jan.8 2025」と付けられた。『ジュラシック・パーク・ザ・ライド』の待ち時間を短縮して楽しめる「ユニバーサル・エクスプレス・パス 1 〜ジュラシック・パーク・ザ・ライド〜」の販売開始も決定した。『ジュラシック・パーク・ザ・ライド』は、映画『ジュラシック・パーク』の世界を楽しめるアトラクション。2001年3月のパーク開園と当時にオープンし、不動の人気。23年9月から25年初頭までの予定で大規模改修中だった。USJは「今後も皆さまの想像を超えた“NO LIMIT!”なエンターテイメントを創造し、“無限大”に成長、進化し続けていくため、既存アトラクションの改良、更新ならびにショークオリティ向上を図る大規模改修を実施する」と説明いた。