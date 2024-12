12月27日 公開

白泉社は12月27日、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にてみゃこさんのグラビア「ぼっち・ざ・クリスマス!」を公開した。

公開されたグラビアでは、陽キャでリア充なみゃこさんと陰キャで楽しむみゃこさんの両方を楽しめる。

□「ヤングアニマルWeb」みゃこさん「ぼっち・ざ・クリスマス!」のページ

(C) HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.

撮影/U-YA