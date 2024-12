花王の日やけ止めブランド「ビオレUV」が、Stray Kidsを起用した新キャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」を2025年春より始動する。本キャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」では、紫外線から肌を守る技術によって生活をサポートしてきた「ビオレUV」が、太陽の下を「あなたが輝くための場所」として再定義し、「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.=太陽こそが、あなたのスポットライト」という新たなメッセージを掲げた。

「ビオレUV」は、生活者の不満足の声に向き合いながら、イノベーションを起こし、日やけ止め習慣をつくり・定着させながら成長してきた。

今では、世界27の国と地域で展開し、日本の日やけ止め市場4年連続売上No.1(*1)ブランドにまで成長。



*1 インテージ SRI+日焼け止め市場 2020 年 9 月〜2024 年 8 月 累計販売金額&数量



「ビオレ UV アクアリッチ ウォータリーエッセンス(通称:水感エッセンス)」は、2011年の発売以来、展開国を順次拡大し、現在では世界27の国と地域で販売(2024年12月時点)、累計出荷数量*2は1億本を突破している「ビオレUV」の代表商品。



*2 チューブタイプ(数量限定の香り、クールタイプ、大容量を含む)を合算。海外向けの輸出品、および現地生産品も含む(2011年1月〜2023年10月)。







Stray Kidsも練習生時代から困難を乗り越え、勇気を持って陰からまぶしい光の下へと一歩を踏み出し、挑戦を続けてきた。まさにこのメッセージを体現するグループだと確信し、今回の起用に至ったという。2025年春以降のキャンペーン展開に期待だ。またキャンペーン本格展開に先駆け、12月27日にビオレUV公式SNSにてティザー動画が公開されている。◆ビオレUV公式ブランドサイト