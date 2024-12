今年、注目を集めた記事はこちら！ 2024年・年間記事ランキングTOP10

今年も残すところあとわずかとなりました。2024年にアクセス数が多かった記事を、ランキング形式でご紹介!

2024年もそろそろ終わりますが、どんな年だったでしょうか。原材料価格の高騰に伴い、多くの飲食店が値上げを余儀なくされています。そんな状況でも日々新しい飲食店は生まれ、食べログマガジンも日々おいしい飲食店を紹介してきました。今年はどんな記事が人気で、どんなグルメが世間の注目を集めたのでしょうか。

2024年にアクセス数が多かった記事を、ランキング形式でご紹介します。

【2024年】記事ランキングTOP10

10位:ラーメン王イチオシ! 寒い朝にぴったりの「朝ラーメン」5選

「肉めん 肉めし すず気」肉めん(720円) 出典:おむさん

10位は、ラーメン王イチオシ! 寒い朝にぴったりの「朝ラーメン5選」でした。

ラーメンは食べログマガジンでも人気の記事ですが、その中でも朝に食べられる「朝ラーメン」に着目した記事になります。特に冬の朝の温かいラーメンはいつにも増しておいしく感じられますよね。

9位:スイーツのプロ推薦! 老舗果物屋が目利きし作る果汁あふれるフルーツパフェ!!

「フルーツすぎ」 写真:ジェイムス・オザワ

9位は、スイーツのプロ推薦! 老舗果物屋が目利きし作る果汁あふれるフルーツパフェ!!でした。

豊島区大塚にある、果物専門店「フルーツすぎ」。店主が目利きしたこだわりのフルーツで作るパフェは「味も見た目も完璧すぎる!」とSNSで評判のお店。

どれを食べても一級品のおいしさ。果物のおいしさを存分に感じてもらえるよう、フレークやスポンジなどは一切使用せずにパフェを作り上げているそうです。

8位:スイーツのプロが厳選! 夏にもおすすめ「チーズケーキ」9選

「Equal」チーズケーキ(650円) 出典:su_taさん

8位は、スイーツのプロが厳選! 夏にもおすすめ「チーズケーキ」9選でした。

今年の夏も猛暑でしたね。そんな暑い時期でも食べたくなるすっきりしたケーキとして「チーズケーキ」が人気でした。こちらの記事は、こってりからあっさりまで、おすすめの「チーズケーキ」をまとめたものになります。

暑い時期と言わず、この機会にぜひチーズケーキをチェックしてみてください。

7位:ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選 2024(西日本編)

「中華そば専門店 笠北」中華そば(700円) 出典:グルメマップコレクターさん

7位は、ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選 2024(西日本編)でした。

ラーメン王の異名を持つ小林孝充さんが、2024年の「今食べたい10店」をエリアごとにピックアップした記事です。映えあるその店舗と、選んだ理由を記載しています。

6位:スイーツのプロが選ぶ、今年も食べたい「モンブラン」10選

「フィオレンティーナ ペストリーブティック」モンテビアンコ ジャポネーゼ(750円) 写真:お店から

6位は、スイーツのプロが選ぶ、今年も食べたい「モンブラン」10選でした。

秋の定番スイーツといえば「モンブラン」。さまざまな種類の栗を使ったモンブランを、スイーツコンシェルジュのはなともさんに紹介してもらいました。

5位:スイーツのプロがおすすめ! 今すぐ食べたいシュークリーム10選

「パティスリー リョーコ」シュークリーム(2個・626円) 出典:虎太郎がゆくさん

5位は、スイーツのプロがおすすめ! 今すぐ食べたいシュークリーム10選でした。

ふわふわとしたものや、硬いザクザクとした食感のものもあるシュークリームは季節を問わない人気スイーツです。こちらの記事でスイーツコンシェルジュのはなともさんに聞いた、すぐに食べたいと思えるような選りすぐりのシュークリームを紹介しました。

4位:ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選 2024(東京編)

「Ramen FeeL」FeeL The 雲呑醤油らぁ麺(1,600円) 出典:pateknautilus40さん

4位は、ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選 2024(東京編)でした。

ラーメン王・小林孝充さんが、2024年の「今食べたい10店」をエリアごとにピックアップ! 7位に選ばれた、ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選の東京編となります。

3位:ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選 2024(東日本編)

「さんくるげ」たまご 塩らぁ麺(1,000円) 出典:カフェモカ男さん

3位は、ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選 2024(東日本編)です。4位と7位に入っている、ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選の東京を除く東日本編です。

2位:東京でしか買えない!? 帰省のときに必ず喜ばれるしょっぱい系の手土産10選

「オーボンヴュータン 尾山台店」テリーヌ3種詰め合わせ(2,900円)、ソーセージ3種×2パック計6本詰め合わせ(4,100円) 出典:cocochabellさん

2位は、東京でしか買えない!? 帰省のときに必ず喜ばれるしょっぱい系の手土産10選です。手土産と聞くと甘いもののイメージが多いですが、こちらの記事では確実に喜ばれる「東京らしい」手土産で、尚且つ「しょっぱい系」のものをライターの小寺慶子さんに教えてもらいました。

1位:スイーツのプロも通う! ショートケーキがおいしいパティスリー5選

「苺サンドショート」1,000円 出典:ぽちのかいぬしさん

ふんわりスポンジにたっぷりの生クリーム、真っ赤ないちごがたまらない、ケーキの王道「ショートケーキ」。 スイーツコンシェルジュのはなともさんに、ショートケーキのおいしいパティスリーを厳選して紹介する記事です。

文:食べログマガジン編集部

