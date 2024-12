◆Stray Kids、新キャンペーン決定

【モデルプレス=2024/12/27】8人組ボーイズグループ・Stray Kids(ストレイキッズ)が、花王株式会社が2025年春より始動する日やけ止めシリーズ「ビオレUV」の新キャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」に起用された。今回、ティザー映像も公開された。長年、紫外線から肌を守る技術によって、生活をサポートしてきた本商品は、太陽の下を「あなたが輝くための場所」として再定義し、「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」(太陽こそが、あなたのスポットライト)という新たなメッセージを掲示。2025年春以降、続々とキャンペーンを展開予定である。

Stray Kidsは、各メンバーが練習生時代から様々な困難を乗り越え、勇気を持って陰からまぶしい光の下へと一歩を踏み出し、挑戦を続けてきた存在として、“SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT”をまさに体現するグループ。世界中の多くの人に勇気と希望を与え、スポットライトに照らされながらも、太陽のように、世界中の人々を照らし続ける存在ということから、起用が実現した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】