£²£°£°£·Ç¯¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥à¡¼¥ó¤¬¼ï²´ÇÏ°úÂà¡¡»º¶ð¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¤Ê¤É£Ç£±ÇÏ¤âÇÚ½Ð
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë£²£°£°£·Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Ê¤É£Ç£±¡¦£³¾¡¤òµó¤²¤¿¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥à¡¼¥ó¡Ê²´£²£±ºÐ¡¢Éã¥¨¥ó¥É¥¹¥¦¥£¡¼¥×¡Ë¤¬¼ï²´ÇÏ¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£²·î£²£·Æü¡¢¤±¤¤ÍÜÀè¤Î¥À¡¼¥ì¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£Ø¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Î¥À¡¼¥ì¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¸ùÏ«ÇÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï£²£°£°£µÇ¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£°£°£·Ç¯¤Î¥É¥Ð¥¤¡¦¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ê¡¼¡¢ÊõÄÍµÇ°¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Ê¤É£Ç£±¡¦£³¾¡¤ò´Þ¤à½Å¾Þ£¸¾¡¤òµó¤²¡¢Æ±Ç¯¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤ò¾¡¤Á¡¢Æ±Ç¯¤ÎºÇÍ¥½¨Ã»µ÷Î¥ÇÏ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¤ä¡¢£²£°£±£·Ç¯¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤¿¥»¥¤¥¦¥ó¥³¥¦¥»¥¤¤Ê¤ÉÃ»µ÷Î¥¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î³èÌöÇÏ¤ò½Ð¤·¤¿¡£