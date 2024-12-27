¡ÚÂ®Êó¡Û115Ãû±ßÄ¶¤ÎÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¡¡²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ë¡¡¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÇÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤Î¿³µÄ¤ÏÆñ¹Ò¤â
À¯ÉÜ¤Ï27Æü¤ÎÎ×»þ³ÕµÄ¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£°ìÈÌ²ñ·×Áí³Û¤Ï115Ãû5415²¯±ß¤Ç¡¢Åö½éÍ½»»¥Ù¡¼¥¹¤Ç²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¼Ò²ñÊÝ¾ã´Ø·¸Èñ¤Ï¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢38Ãû2778²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ËÈæ¤Ù5600²¯±ß¤Û¤ÉÁý¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¹ñ¤Î¼Ú¶â¤Ç¤¢¤ë¹ñºÄ¤Î½þ´Ô¤äÍøÊ§¤¤¤Ë¤¢¤Æ¤ë¹ñºÄÈñ¤âº£Ç¯ÅÙ¤ò¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÉ±ÒÈñ¤Ï8Ãû7005²¯±ß¤Ç¡¢Å¨´ðÃÏ¤Ø¤ÎÈ¿·âÇ½ÎÏ¡ÊÅ¨´ðÃÏ¹¶·âÇ½ÎÏ¡Ë¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿Í½»»¤ä¡¢¼«±Ò´±¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ËÉºÒÄ£¤ÎÀßÃÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Í½»»¤È¤·¤Æ¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤ÎËÉºÒÃ´Åö¤ÎÅö½éÍ½»»¤òÇÜÁý¤·¤¿¤Û¤«¡¢´ÇÈÄÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸2¡¥0¤Î¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î¸òÉÕ¶â¤âÇÜÁý¤·¤¿¡£
ºÐÆþ¤ÏÀÇ¼ý¤ò²áµîºÇ¹â¤Î78Ãû4400²¯±ß¤È¸«¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤áº£Ç¯ÅÙ¤ò¾å²ó¤ë28Ãû6490²¯±ß¤Î¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¼Ú¶â¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëºâÀ¯±¿±Ä¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Í½»»°Æ¤ÏÍèÇ¯1·î¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¡¢À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤Ï3·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢½°±¡¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Î¤¿¤á¡¢²Ä·è¤Ë¤ÏÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¿³µÄ¤ÏÆñ¹Ò¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ê¤É¤¬µá¤á¤ë¶µ°éÌµ½þ²½¤ä¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬ÁÊ¤¨¤ë¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤ò´Þ¤à¡¢Í¿ÌîÅÞ´Ö¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¡£